Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 39 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 33,28 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -15,87 %/+17,19 % bedeutet.