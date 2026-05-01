ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 39 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel für Jenoptik auf 39 Euro
- Bewertung bleibt auf Buy durch Berenberg bestätigt
- Starker Auftragseingang im Halbleiterbereich im Q1
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte im ersten Quartal von einem starken Auftragseingang profitiert haben, insbesondere aus dem Bereich Halbleiterausrüstung, schrieb Lasse Stueben in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Auftragseingang 2026 sowie seine Gewinnschätzungen für die nächsten drei Jahre./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 33,28 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -15,87 %/+17,19 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 39 Euro
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Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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