BERENBERG stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie berge ein hochattraktives Aufwärtspotenzial./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 61,80EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
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