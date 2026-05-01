Gewerkschaften kündigen harten Widerstand gegen Kürzungen an

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften kündigen harten Widerstand gegen die von der Bundesregierung diskutierten Einschnitte bei Rente, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen an. "Wenn man uns angreift, dann wehren wir uns", sagte die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi bei der zentralen Mai-Kundgebung der Gewerkschaften in Nürnberg.

"Ihr müsst in den nächsten Wochen und Monaten kampfbereit bleiben", sagte sie sie vor geschätzt mehreren tausend Zuhörerinnen und Zuhörern. Mit der Kraft und der Energie der Beschäftigten werde es gelingen, "dass wir das Bollwerk bleiben gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus". Motto der mehreren hundert Mai-Kundgebungen in ganz Deutschland war "Erst unsere Jobs, dann eure Profite."