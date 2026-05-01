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    Iran-Krieg löst weltweiten Domino-Effekt bei humanitärer Hilfe aus

    Für Sie zusammengefasst
    • UNHCR: Iran-Krieg erhöht Treibstoff und Frachtkosten
    • Dubai-Sendungen in den Sudan jetzt doppelt so teuer
    • Gestiegene Spritpreise verzögern Transport aus Nairobi
    UN - Iran-Krieg löst weltweiten Domino-Effekt bei humanitärer Hilfe aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GENF (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg bringt nach Angaben einer UN-Sprecherin zunehmend humanitäre Hilfseinsätze in anderen Regionen unter Druck. Die unsichere Lage rund um die Meerenge von Hormus habe Treibstoff- und Frachtkosten erhöht und führe zu Transportverzögerungen, erklärte Carlotta Wolf vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

    "Jeder zusätzliche Dollar an Transportkosten bedeutet, dass wir einen Dollar weniger für Geflüchtete haben, oder dass wir weniger Menschen helfen können", sagte Wolf. Kriegsbedingt seien die Frachtraten für Hilfsgüter aus den wichtigsten asiatischen Herkunftsländern um fast 18 Prozent gestiegen. Lieferungen aus dem UNHCR-Versorgungslager in Dubai in das Bürgerkriegsland Sudan seien nun sogar doppelt so teuer.

    Zusätzlich verlangsamten die gestiegenen Spritpreise in Kenia den Lkw-Transport zwischen der UNHCR-Drehscheibe in Nairobi und hilfsbedürftigen Menschen in Äthiopien, der Demokratische Republik Kongo und dem Südsudan, berichtete die Sprecherin./al/DP/stw





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