Bitcoin vor Wochenende bei 77.412 USD (+1,43%) — Krypto-Woche im Minus - 01.05.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,43 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 77.589,51USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,32 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,76 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,08 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,75 %, ETH/USD um -2,60 %, SOL/USD um -3,48 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,79 %.