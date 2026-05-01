Securitas Healthcare übernimmt ZulaFly(TM) zur Förderung cloudbasierter RTLS-Lösungen und Beschleunigung von Innovationen im Gesundheitswesen

LINCOLN, NE / ACCESS Newswire / 1. Mai 2026 / Securitas Healthcare , ein führender Anbieter von Lösungen für Echtzeit-Sichtbarkeit und -Schutz im Gesundheitswesen, gibt mit Stolz die Übernahme von ZulaFly bekannt, einem auf das Gesundheitswesen spezialisierten Unternehmen für Echtzeit-Ortungssysteme (RTLS) und Personalsicherheitstechnologie, das für seine moderne, cloudbasierte Plattform bekannt ist.

Die cloudbasierte RTLS-Plattform von ZulaFly bietet Echtzeit-Sichtbarkeit und umsetzbare Erkenntnisse durch eine flexible, datenbasierte Architektur. ZulaFly, das als einzelne SOC 2 Typ II-konforme Instanz aufgebaut ist, bietet eine intuitive Benutzererfahrung, einfache Konfiguration, standardisierte Datenmodelle, zentralisierte Analysen und vereinfachtes Systemmanagement. Dieser Ansatz ermöglicht es Organisationen im Gesundheitswesen, Lösungen schneller bereitzustellen, früher Erkenntnisse zu gewinnen und die langfristigen Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

„Diese Übernahme steht im Einklang mit unserem Fokus und unserem Engagement, erstklassige RTLS-Lösungen sowohl als cloudbasierte als auch als On-Premise-Optionen anzubieten, wobei unsere Kunden im Gesundheitswesen immer im Mittelpunkt unseres Handelns stehen“, sagte Tony Byerly, Global President und CEO von Securitas Technology. „Wir sind stolz darauf, das talentierte Team von ZulaFly bei Securitas Healthcare willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unseren Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten.“

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Securitas Healthcare Gesundheitsdienstleister mit bewährter Technologie und fundiertem Branchen-Know-how. Diese Übernahme stärkt die Innovationsstrategie des Unternehmens – sie erweitert dessen Fähigkeit, cloudbasierte Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig On-Premise-Implementierungen weiterhin zu unterstützen –, spiegelt die wachsende Marktnachfrage nach flexiblen Einführungsmodellen wider und ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln und dabei einen klaren Weg in die Cloud einzuschlagen.