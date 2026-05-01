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    Colgate-Palmolive wächst stärker als gedacht - Rückgang in Nordamerika

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 weltweit steigt um rund 8 % auf 5,3 Mrd USD
    • Reingewinn sinkt 6 % auf 646 Mio USD bereinigt besser
    • Nordamerika Umsatz minus 2 %, Asien Lateinamerika stark
    Colgate-Palmolive wächst stärker als gedacht - Rückgang in Nordamerika
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im Tagesgeschäft mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro), wie der Hersteller von Colgate-Zahncreme und Palmolive-Spülmittel am Freitag in New York mitteilte. Rechnet man Sonderbelastungen heraus, stieg auch der Gewinn stärker als von Analysten erwartet. Der tatsächliche Überschuss ging jedoch um sechs Prozent auf 646 Millionen Dollar zurück.

    Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie des Konzerns um rund drei Prozent zu.

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    Während der Umsatz des Konzerns in Asien, Lateinamerika und der Region Europa, Nahost und Afrika kräftig stieg, ging er auf dem Heimatmarkt Nordamerika wegen rückläufiger Absatzmengen um rund zwei Prozent zurück.

    Für das laufende Jahr stellt sich Konzernchef Noel Wallace auf eine weiterhin schwankende allgemeine Wirtschaftslage ein. Er hält jedoch an seinem Ziel fest, den Umsatz um zwei bis sechs Prozent zu steigern. Dazu sollen Währungseffekte einen niedrigen einstelligen Prozentsatz beitragen. Der Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz steigen./stw/jkr

    Colgate-Palmolive

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    ISIN:US1941621039WKN:850667
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Colgate-Palmolive Aktie

    Die Colgate-Palmolive Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 72,76 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Colgate-Palmolive Aktie um +3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive bezifferte sich zuletzt auf 58,30 Mrd..

    Colgate-Palmolive zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.




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