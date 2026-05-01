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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für Puma SE auf 24,20 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Puma auf 24,20 Euro
    • Einstufung bleibt neutral laut UBS Studie
    • Puma zeigte im ersten Quartal Fortschritte
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Puma SE auf 24,20 Euro - 'Neutral'
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 23,00 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal ermutigende Fortschritte verzeichnet, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die zuletzt gestiegene Branchenbewertung./edh/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 25,88 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,13 %/+35,24 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 24,20 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,20, was einem Rückgang von -6,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Fundamentaldaten von Puma: starke Rally seit Dezember (~80%) mit kurzfristiger Gewinnmitnahme/hohem Volumen, Diskussion über Q1-Call (Bestandsabbau, bessere Bruttomarge/EBIT, Regionenentwicklung, konservative 2026-Prognose, EBIT-Ziel 50–150 Mio), starkes China/Asien-Wachstum, gesunkene Shortquote, Analysten-Ziele >28€, technische SKS-Formation und institutionelle Käufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

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