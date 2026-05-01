UBS hebt Ziel für Puma SE auf 24,20 Euro - 'Neutral'

Aktientrend_ schrieb 30.04.26, 19:19

Bin im Call und fasse mal kurz zusammen, ein paar wichtige Punkte. Schon mal vor ab man rechnet, dass das 2. Quartal 2026 das schlechteste des Jahres sein wird.



Neubrand geht zwar zum 1.5. bleibt aber noch bis September 26 im Unternehmen also sein Vertrag läuft solange noch so verstehe ich das.



Lagerbestände werden deutlich schneller abgebaut als geplant. Daher auch Umsatzrückgang geringer als erwartet.



Sowohl die Bruttomarge als auch das EBIT hat sich gegenüber 2025 verbessert anstatt verschlechtert.



Die neuen Produkte Schuhe Kleidung usw im Zusammenarbeit mit Hydrox die in las Vegas präsentiert wurden waren umgehend ausverkauft. Man versucht gerade nachzuproduzieren da die Nachfrage weiter hoch ist.



Puma wird neue Produkte auf der Pariser Modewoche präsentieren diese sollen die Zukunft der Marke repräsentieren.



Hoeld:



„Es ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass der kommerzielle Erfolg auf den Markenerfolg folgt, und genau in dieser Reihenfolge arbeiten wir. Das bedeutet auch, dass wir uns in Richtung hochwertigerer Einnahmen mit einem verbesserten Fokus auf die Rentabilität, einschließlich besserer Platzierungen in unserem Einzelhandelsumfeld und mit unseren Kunden-Kollaborationen, übergehen werden. Wir werden weiter an unserer Finanzdisziplin arbeiten und in den Quartalen und in der Zukunft zuverlässige Ergebnisse erzielen. Alles wird durch den Aufbau eines leistungsstarken Teams auf der ganzen Welt untermauert, und einige wichtige Anstrengungen, nicht nur aus struktureller Sicht, wurden bereits im Jahr 2025 unternommen. Wenn Sie sich die kontinuierliche Ausführung unserer Bemühungen um die richtige Größe ansehen, gibt es einige, die es wert sind, erwähnt zu werden. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Vertriebsqualität zu verbessern, insbesondere in Schlüsselmärkten wie Nordamerika. Wie bereits erwähnt, wird unser Massenhandelsgeschäft in den USA bis Ende dieses Jahres einen starken zweistelligen Rückgang verzeichnen, und die Arbeiten haben bereits begonnen. In einem Moment werde ich auch auf die Rücknahme von Überbeständen bei Großhandelspartnern eingehen. Wir haben einige bedeutende Fortschritte gemacht. In unseren eigenen Kanälen haben wir die Höhe der Rabatte deutlich reduziert und werden weiter zurückgehen, werden aber immer auf den Industriestandards bleiben. Unsere Branche sieht bedeutende Werbeaktivitäten, und Puma wird natürlich in Schlüsselmomenten, zu wichtigen kommerziellen Momenten, auf Augenhöhe mit unserer Konkurrenz sein, um sicherzustellen, dass wir auch unsere Bestände liquidieren. Wir sehen kontinuierliche Bemühungen, unser Cash-Management zu verbessern. Wir haben unsere Bestellungen sofort reduziert, und diese sind bereits vor der Wintersaison 2026 vollständig umgesetzt.“



Die Region EMEA wird komplett umgebaut in der Lieferantenstruktur.



450 Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Von den weiteren 450 Mitarbeitern sind bereits 80% identifiziert und es wurde mir ihnen über die Beendigung der Zusammenarbeit gesprochen. 500 weitere wurden bereits 2025 entlassen.



Neubrand ist jetzt dran und berichtet darüber, dass Puma im Umsatz überall wächst nur nicht im Großhandel. Da dieser bei Puma aber überrepräsentiert ist kommt unterm Strich ein Rückgang von 1% raus. Dieser basiert vor allem auch auf das eigene Reset Programm wo dem Großhandel Ware entzogen wurde.



Umsatz aufgeschlüsselt:



EMEA Rückgang -10%



Nordamerika +2%



Südamerika +zweistellig



Asien +8%



China +9%



Irankrieg belastet Puma kaum, in den Zahlen sind mögliche Rückerstattungen der US Zölle nicht enthalten. Hier ist man auch vorsichtig, da die Rechtslage für Rückzahlungen nicht eindeutig ist. Es werden noch die Zahlen bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt. Müsst ihr ggf selbst lesen.



Hoeld zu 2026:

„Wir verpflichten uns, zu einem überindustriellen Wachstum zurückzukehren und verpflichten uns gleichermaßen, 2027 und darüber hinaus zu gesunden Gewinnen zurückzukehren. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Aktionären, Partnern und vor allem bei allen Mitarbeitern bedanken, die sich uns auf dieser Reise angeschlossen haben. Zum Abschluss gibt es 3 wichtige Botschaften für das erste Quartal 2026. Unsere Finanzergebnisse kamen wie erwartet, sowohl aus Verkaufs- als auch aus Rentabilitätssicht, wie wir beschrieben haben. Wir sind auf unserem Weg zur Transformation gut. Wir machen Fortschritte wie geplant mit einem soliden Start in ein Übergangsjahr, 2026. Für das ganze Jahr sind unsere Aussichten bestätigt, und wir bleiben entschlossen, unsere Pläne wie beschrieben zu verwirklichen.“



Jetzt kommt die Fragerunde der Analysten und Investoren:



Die erst Frage ist gleich ohne Umschweife, ob denn Puma seine Prognosen für 2026 und 2027 nach oben korrigieren wird da ja der Umsatz und Gewinne besser sind als erwartet und das auch für die nächsten Quartale erwartet wird?



Neubrand:

In Bezug auf die Kadenz des Umsatzwachstums bis zum Quartal 2026, wie Arthur skizzierte, denke ich, dass wir auf dem Weg nach vorne erwarten, dass die zweite Hälfte des Jahres 2026 stärker sein wird als die erste Hälfte von 2026. Daher ist es anzunehmen, dass die Top-Line-Entwicklung im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal gedämpfter sein wird. Wir gehen davon aus, dass das zweite Quartal in Bezug auf das Umsatzwachstum deutlich unter den Ergebnissen des ersten Quartals liegen wird.



Hoeld: geht jetzt auf 2027 ein und erklärt, dass Suede was auf der Pariser Modewoche präsentiert wird wieder eine starke Markenbindung bringen soll und alle Anstrengungen darauf gelegt werden mit Puma wieder einen eigenen Lebensstil zu verbinden.



Die nächste Frage geht um die Bilanz Opex und Lagerbestände. Wie hoch das opex ohne Währungsbereinigung ist gemeldet -5,5% und was Puma mit der Normalisierung der Lagerbestände meint im Verhältnis zum Umsatz.



Neubrand: Die Zahlen wird Puma nicht öffentlich machen zum opex die Lagerbestände sollen ungefähr 25% des Umsatzes entsprechen.



Die nächste Frage dreht sich um sogenannte Low Profile Schuhe und Speedcat in China, dort soll es wohl eine erheblich ansteigende Nachfrage geben. Gibt es denn auch steigende Nachfragen in anderen Märkten außerhalb Chinas?



Hoeld:

Wir sehen eine erhebliche Anziehung des Geschäfts kontinuierlich in so ziemlich allen asiatischen Märkten. Das ist Korea, das ist Japan, aber speziell Südostasien, wo wir zu diesem Zeitpunkt Wiederauffüllungsaktivitäten haben. Aber auch auf der anderen Seite der Welt, in Nordamerika, sehen wir Kunden, vor allem Kunden, die mehr auf Stil ausgerichtet sind und eine stärkere Frauenbasis haben, die signifikante Ergebnisse erzielen, wenn sich PUMA zu diesem Zeitpunkt mit einigen Einzelhändlern aus einer Verkaufsperspektive die Marke Nummer 2 ist. Wir erkennen definitiv eine anhaltende Fortsetzung des Trends von Low Profile, bei dem nur sehr wenige Marken spielen.



Jetzt kommt die erste Frage zu ANTA. Die erste Frage ist ob Hoeld mit Freundt darüber gesprochen hat und was Hoelds Pläne sind wie man die Nitro Plattform weiter kommerzialisieren kann. Dann folgt gleich die Frage ob Hoeld sagen kann wann der ANTA Deal abgeschlossen sein wird.



Hoeld:

Danke, Piral. Lassen Sie mich mit Ihrer zweiten Frage beginnen, denn die Antwort ist ziemlich kurz. Es gibt keine Neuigkeiten im Vergleich zu dem, was wir Anfang des Jahres angekündigt haben.



Die nächste Frage kommt von der Deutschen Bank. 1. wann muss Puma seine neue angekündigte Kollektion bei den Lieferanten bestellen und hat sich etwas auf Grund des hohen Ölpreises geändert? 2. Wie ist das mit den Lagerbeständen zu verstehen und wann werden diese bewertet. Zum Ende des Quartals und wann will man zu welchen Zeitpunkt welche Größen erreichen? Also 50% 25%? Insbesondere bezogen auf die großen milliardenschweren Rückstellungen die dann.



Neubrand:

Kurz zusammengefasst, ja der Abbau der Lagerbestände wird voraussichtlich die Bruttomargen weiter erhöhen und die Bewertung erfolgt immer umgehend. Und ja Puma rechnet NICHT mit einer Erhöhung der Produktionskosten für alles was bis Herbst 2026 bestellt wird. Für 2027 befindet man sich aktuell in Gesprächen mit Lieferanten und hier kann man von leichten Erhöhungen der Produktionskosten ausgehen.



Die nächsten 2 Fragen beziehen sich auf die Frage ob man zukünftig globale Produkte anbieten wird oder sich mehr lokal positioniert. Und die konkrete Frage Q1 ist so gut gelaufen ist das eine Ausnahme oder kann man mit weiteren Verbesserungen rechnen?



Hoeld:

Es wird weiterhin eine globale Marke Puma geben und eine Identität gleichzeitig hat man aber in anderen Ländern regionale Zentren geschaffen um auf die lokalen Bedürfnisse des Marktes einzugehen. Wir haben weiterhin regionale Kreationszentren in Asien, Nordamerika und Indien, um sicherzustellen, dass wir auf die Bedürfnisse der lokalen Verbraucher eingehen, um das Angebot zu ergänzen und zu vervollständigen. Es wird eine Mischung aus einem stärkeren globalen Angebot, einem stärkeren globalen Lebenszyklusmanagement und den Ergänzungen, den dringend benötigten Ergänzungen, sein, um die Nachfrage aus lokaler Sicht zu befriedigen.



Neubrand:

Derzeit sollte man das nicht erwarten da vieles von guten Währungseffekten herrührt und man das nicht auf die Zukunft projizieren kann oder sollte.



Die nächsten Fragen kommen von BNP ob denn Umsatz und EBIT Erwartungen für das Gesamtjahr genauer beschrieben werden könnten?



Neubrand:



Wie bereits erwähnt, wird im zweiten Quartal erwartet, dass das Umsatzwachstum deutlich unter dem ersten Quartal liegt. Der Hauptgrund sind die Auswirkungen des Resets, und hier insbesondere die Reduzierung des unerwünschten Geschäfts, das im zweiten Quartal stärker ausgeprägt ist als das, was wir erwarten, als auch das, was wir im ersten Quartal gesehen haben. Die Räumung, wie ich bereits erwähnt habe, der überschüssigen Bestände hält natürlich das ganze Jahr über an. Kommen wir zum zweiten Teil Ihrer Frage, natürlich, jetzt auch aus Verkaufsperspektive, was bedeutet es auch von einer EBIT-Entwicklung für den Rest des Jahres 2026? Man kann mit Faire sagen, dass wir 2026 aus EBIT-Perspektive eindeutig positiv begonnen haben.



Es gibt immer noch viele bewegliche Teile für den Rest des Jahres, einschließlich natürlich der oben genannten Entwicklung, wie gerade skizziert, aber auch die Höhe der einmaligen Kosten, da wir sicherstellen werden, dass wir 2026 die richtige Grundlage für die Rückkehr zum Wachstum im Jahr 2027 schaffen. Wenn wir uns dann auch die geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten ansehen, die wir, insbesondere mit dem Iran-Konflikt, dem BSC und den Zöllen, dem Iran-Konflikt, die negativen Auswirkungen auf den Umsatz und die Marge und noch wichtiger auf die Verbraucherstimmung erwarten. Die Tarife werden sich ab sofort positiv auf die Marge auswirken, aber inwieweit ist noch unklar und kann sich, wie wir wissen, täglich ändern. Daher bestätigen wir, dass unsere gemeldete EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 im geführten Bereich von 50 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR liegt



Die letzten Fragen gehen um Nitro und ob diese denn in Fachgeschäften Anklang finden und wie man das zukünftig handhaben will mir Fachgeschäften?



Hoeld:

Ja Nitro scheint in Fachgeschäften spürbar bei der Nachfrage anzusteigen und man steht derzeit in Verhandlungen die im Juni auslaufenden Verträge zu verlängern. Gleichzeitig gibt es wohl eine aggressive Werbestrategie. Bei großen Sportveranstaltungen sind jetzt immer Puma beauftrage die Sportler gezielt ansprechen und mit Nitro werben und die Möglichkeit bieten diese zu testen.



Am Ende ist der Call extrem umfangreich es gab viele Fragen alle großen Investoren und Banken waren da und es wurde noch viel viel mehr präsentiert gefragt und besprochen. Am besten selbst lesen anhören wenn man es ganz genau will.



Eines ist wichtig, Puma geht von einem erheblichen Einbruch beim Umsatz im nächsten Quartal aus. Vor allem getrieben durch die Neugestaltung des Großhandels. Gleichzeitig kommt man in vielen Bereichen mit dem Reset besser voran als geplant.



Ich persönlich möchte mich da einer Meinung anschließen die ich heute gelesen habe. Puma scheint besser und schneller voranzukommen traut sich derzeit aber nicht das zu kommunizieren, man will die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Nichts melden was man dann wieder kassieren muss. So bleibt es bei den konservativen Schätzungen. Beeindruckend ist das Wachstum in China und Asien das fast 2 stellig ist. Puma kann dieses Jahr sehr positiv überraschen die Messlatte ist aber auch sehr tief angesetzt.