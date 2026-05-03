🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Strategie noch zeitgemäß

    637 Aufrufe 637 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Sell in May and go away": Deutsche Bank bezweifelt Richtigkeit der Börsenregel!

    Anfang Mai steht wegen "Sell in May and go away" jedes Jahr dieselbe Frage im Raum. Besteht Handlungsbedarf im eigenen Depot? Die Deutsche Bank hat die Strategie überprüft – mit einem ernüchternden Ergebnis.

    Für Sie zusammengefasst
    Strategie noch zeitgemäß - "Sell in May and go away": Deutsche Bank bezweifelt Richtigkeit der Börsenregel!
    Foto: DALL-E

    An der Börse halten sich manche Weisheiten besonders hartnäckig. Eine davon lautet: "Sell in May and go away." Gemeint ist damit eine einfache saisonale Strategie: Anleger sollen ihre Aktien im Mai verkaufen, die traditionell schwächeren Sommermonate meiden und erst im Herbst wieder an den Markt zurückkehren. Häufig wird dabei auf den Zeitraum bis September oder Oktober verwiesen.

    Die Idee dahinter ist nicht neu. Ihre Ursprünge reichen weit zurück, teilweise wird sie mit alten Handels- und Urlaubszyklen in Verbindung gebracht. In der modernen Börsenwelt wird sie vor allem mit der Beobachtung begründet, dass viele Aktienmärkte in den Monaten von Mai bis Oktober historisch schwächer abgeschnitten haben als im Winterhalbjahr. Hinzu kommt: Einige der schwersten Börsencrashs der Geschichte, darunter der Crash von 1929 und der "Schwarze Montag" 1987, fielen in diesen Zeitraum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.351,83€
    Basispreis
    30,56
    Ask
    × 7,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.216,45€
    Basispreis
    30,97
    Ask
    × 7,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Doch aus einer eingängigen Börsenregel wird noch lange keine verlässliche Anlagestrategie. Genau diesen Punkt stellen die Strategen der Deutschen Bank nun heraus. In einer Analyse kommt die Bank zu dem Schluss, dass "Sell in May and go away" im Rückblick besser aussieht, als es sich in der Praxis für Anleger bewährt hat.

    Auf den ersten Blick wirkt die Strategie durchaus überzeugend – besonders in Europa. Die erfolgreichste untersuchte Variante bestand darin, den STOXX Europe 600 jeweils Ende Mai zu verkaufen und Ende September wieder einzusteigen. Seit 1987 erzielte diese Strategie laut Deutscher Bank eine annualisierte Rendite von 9,0 Prozent. Eine einfache Buy-and-Hold-Strategie kam im selben Zeitraum auf 7,4 Prozent.

    Hört sich besser an, als es ist

    Das klingt zunächst nach einem klaren Vorteil für die Sommerpause. Doch der genauere Blick relativiert das Bild erheblich. Denn in 25 der vergangenen 39 Jahre blieb die Strategie hinter Buy-and-Hold zurück. Für die Experten der Deutschen ähnelt die Trefferquote damit eher einem Münzwurf als einer stabilen saisonalen Marktanomalie.

    Kurzfristiger betrachtet liegt Buy and Hold klar vorne

    Der langfristige Vorsprung beruht nach Einschätzung der Deutschen Bank vor allem auf einigen wenigen außergewöhnlich günstigen Jahren. Besonders 1998, 2001 und 2002 trugen stark zum Gesamtergebnis bei. Ohne solche Ausreißer wäre die Bilanz deutlich weniger beeindruckend. Im vergangenen Jahrzehnt war die Strategie sogar in 8 von 10 Jahren schwächer als Buy-and-Hold.

    In den USA geht "Sell in May and go away" nicht auf

    Noch weniger überzeugend fällt das Bild in den USA aus. Für den S&P 500 erzielte die Cash-Variante der Strategie seit 1973 eine jährliche Rendite von 9,3 Prozent. Eine klassische Buy-and-Hold-Strategie kam dagegen auf 10,4 Prozent. Wer den US-Markt also saisonal verlassen hätte, wäre langfristig schlechter gefahren als Anleger, die einfach investiert geblieben sind.

    Das ist gerade im aktuellen Marktumfeld ein wichtiger Punkt. Die Wall Street blickt auf einen der stärksten Monate seit Jahren zurück. Der Nasdaq Composite legte innerhalb von 30 Tagen um mehr als 15 Prozent zu, der S&P 500 stieg um 10 Prozent und der Dow Jones gewann 7 Prozent. Treiber war vor allem die wiedererstarkte Rallye bei Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

    Unternehmen wie Intel, AMD, Sandisk, Cisco und Nvidia profitierten von der anhaltenden Begeisterung rund um künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Halbleiter. Gerade dieser Hype macht es für Anleger schwer, einer starren Kalenderregel zu folgen. Wer allein wegen des Monats Mai verkauft, riskiert, bei einer weiterlaufenden Rallye nicht investiert zu sein.

    Hinzu kommt die geopolitische Lage. Sollte sich der Konflikt zwischen den USA und Iran entspannen oder einem möglichen Ende näherkommen, könnte das die Märkte zusätzlich stützen. Sinkende Risikoprämien, nachlassender Druck bei Energiepreisen und ein verbessertes Anlegervertrauen könnten Aktien weiteren Rückenwind verleihen.

    Die Analyse der Deutschen Bank bestätigt damit eine alte Erkenntnis: Märkte folgen selten einfachen Kalenderformeln. Unternehmensgewinne, Zinsen, Inflation, Konjunktur, geopolitische Risiken und technologische Trends sind für die Kursentwicklung meist entscheidender als eine Börsenweisheit aus vergangenen Jahrhunderten.

    Mein Tipp: Am Ball bleiben

    "Sell in May and go away" klingt griffig, ist aber alles andere als treffsicher. Zwar lassen sich in historischen Daten saisonale Muster erkennen, doch als praktische Strategie überzeugt die Regel nur bedingt. Besonders in den USA war Buy-and-Hold langfristig erfolgreicher. In Europa hängt der Erfolg stark von wenigen Ausnahmejahren ab.

    Beim aktuellen Hype um KI-Aktien dürfte es Anlegern zudem schwer fallen, den Markt einfach zu verlassen. Auch ein mögliches Ende des USA-Iran-Konflikts könnte die Börsen weiter anschieben. Deshalb spricht vieles dafür, dass Buy-and-Hold auch in diesem Jahr die bessere Strategie sein könnte als "Sell in May and go away".

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25517,10Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Strategie noch zeitgemäß "Sell in May and go away": Deutsche Bank bezweifelt Richtigkeit der Börsenregel! Anfang Mai steht wegen "Sell in May and go away" jedes Jahr dieselbe Frage im Raum. Besteht Handlungsbedarf im eigenen Depot? Die Deutsche Bank hat die Strategie überprüft – mit einem ernüchternden Ergebnis.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     