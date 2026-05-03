Strategie noch zeitgemäß
"Sell in May and go away": Deutsche Bank bezweifelt Richtigkeit der Börsenregel!
Anfang Mai steht wegen "Sell in May and go away" jedes Jahr dieselbe Frage im Raum. Besteht Handlungsbedarf im eigenen Depot? Die Deutsche Bank hat die Strategie überprüft – mit einem ernüchternden Ergebnis.
- Deutsche Bank: Sell in May ist historisch unsicher
- Europa: Erfolg durch wenige Ausreißerjahre
- USA: Buy and Hold schlägt saisonale Strategie
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An der Börse halten sich manche Weisheiten besonders hartnäckig. Eine davon lautet: "Sell in May and go away." Gemeint ist damit eine einfache saisonale Strategie: Anleger sollen ihre Aktien im Mai verkaufen, die traditionell schwächeren Sommermonate meiden und erst im Herbst wieder an den Markt zurückkehren. Häufig wird dabei auf den Zeitraum bis September oder Oktober verwiesen.
Die Idee dahinter ist nicht neu. Ihre Ursprünge reichen weit zurück, teilweise wird sie mit alten Handels- und Urlaubszyklen in Verbindung gebracht. In der modernen Börsenwelt wird sie vor allem mit der Beobachtung begründet, dass viele Aktienmärkte in den Monaten von Mai bis Oktober historisch schwächer abgeschnitten haben als im Winterhalbjahr. Hinzu kommt: Einige der schwersten Börsencrashs der Geschichte, darunter der Crash von 1929 und der "Schwarze Montag" 1987, fielen in diesen Zeitraum.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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