"Sell in May and go away": Deutsche Bank bezweifelt Richtigkeit der Börsenregel!

Doch aus einer eingängigen Börsenregel wird noch lange keine verlässliche Anlagestrategie. Genau diesen Punkt stellen die Strategen der Deutschen Bank nun heraus. In einer Analyse kommt die Bank zu dem Schluss, dass "Sell in May and go away" im Rückblick besser aussieht, als es sich in der Praxis für Anleger bewährt hat.

Auf den ersten Blick wirkt die Strategie durchaus überzeugend – besonders in Europa. Die erfolgreichste untersuchte Variante bestand darin, den STOXX Europe 600 jeweils Ende Mai zu verkaufen und Ende September wieder einzusteigen. Seit 1987 erzielte diese Strategie laut Deutscher Bank eine annualisierte Rendite von 9,0 Prozent. Eine einfache Buy-and-Hold-Strategie kam im selben Zeitraum auf 7,4 Prozent.

Hört sich besser an, als es ist

Das klingt zunächst nach einem klaren Vorteil für die Sommerpause. Doch der genauere Blick relativiert das Bild erheblich. Denn in 25 der vergangenen 39 Jahre blieb die Strategie hinter Buy-and-Hold zurück. Für die Experten der Deutschen ähnelt die Trefferquote damit eher einem Münzwurf als einer stabilen saisonalen Marktanomalie.

Kurzfristiger betrachtet liegt Buy and Hold klar vorne

Der langfristige Vorsprung beruht nach Einschätzung der Deutschen Bank vor allem auf einigen wenigen außergewöhnlich günstigen Jahren. Besonders 1998, 2001 und 2002 trugen stark zum Gesamtergebnis bei. Ohne solche Ausreißer wäre die Bilanz deutlich weniger beeindruckend. Im vergangenen Jahrzehnt war die Strategie sogar in 8 von 10 Jahren schwächer als Buy-and-Hold.

In den USA geht "Sell in May and go away" nicht auf

Noch weniger überzeugend fällt das Bild in den USA aus. Für den S&P 500 erzielte die Cash-Variante der Strategie seit 1973 eine jährliche Rendite von 9,3 Prozent. Eine klassische Buy-and-Hold-Strategie kam dagegen auf 10,4 Prozent. Wer den US-Markt also saisonal verlassen hätte, wäre langfristig schlechter gefahren als Anleger, die einfach investiert geblieben sind.

Das ist gerade im aktuellen Marktumfeld ein wichtiger Punkt. Die Wall Street blickt auf einen der stärksten Monate seit Jahren zurück. Der Nasdaq Composite legte innerhalb von 30 Tagen um mehr als 15 Prozent zu, der S&P 500 stieg um 10 Prozent und der Dow Jones gewann 7 Prozent. Treiber war vor allem die wiedererstarkte Rallye bei Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur.

Unternehmen wie Intel, AMD, Sandisk, Cisco und Nvidia profitierten von der anhaltenden Begeisterung rund um künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Halbleiter. Gerade dieser Hype macht es für Anleger schwer, einer starren Kalenderregel zu folgen. Wer allein wegen des Monats Mai verkauft, riskiert, bei einer weiterlaufenden Rallye nicht investiert zu sein.

Hinzu kommt die geopolitische Lage. Sollte sich der Konflikt zwischen den USA und Iran entspannen oder einem möglichen Ende näherkommen, könnte das die Märkte zusätzlich stützen. Sinkende Risikoprämien, nachlassender Druck bei Energiepreisen und ein verbessertes Anlegervertrauen könnten Aktien weiteren Rückenwind verleihen.

Die Analyse der Deutschen Bank bestätigt damit eine alte Erkenntnis: Märkte folgen selten einfachen Kalenderformeln. Unternehmensgewinne, Zinsen, Inflation, Konjunktur, geopolitische Risiken und technologische Trends sind für die Kursentwicklung meist entscheidender als eine Börsenweisheit aus vergangenen Jahrhunderten.

Mein Tipp: Am Ball bleiben

"Sell in May and go away" klingt griffig, ist aber alles andere als treffsicher. Zwar lassen sich in historischen Daten saisonale Muster erkennen, doch als praktische Strategie überzeugt die Regel nur bedingt. Besonders in den USA war Buy-and-Hold langfristig erfolgreicher. In Europa hängt der Erfolg stark von wenigen Ausnahmejahren ab.

Beim aktuellen Hype um KI-Aktien dürfte es Anlegern zudem schwer fallen, den Markt einfach zu verlassen. Auch ein mögliches Ende des USA-Iran-Konflikts könnte die Börsen weiter anschieben. Deshalb spricht vieles dafür, dass Buy-and-Hold auch in diesem Jahr die bessere Strategie sein könnte als "Sell in May and go away".