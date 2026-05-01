„The Flash" Dwyane Wade kommt zu Dreame Next ins Silicon Valley, wo Dreame Wet Dry Vacuum neue Produkte und neueste Technologien vorstellt

Auf der Veranstaltung stellte Dreame Aero Ultra Steam und Aero Pro Steam für den nordamerikanischen Markt vor und erweiterte damit sein dampfbasiertes Tiefenreinigungssortiment als Marktführer im Bereich des hygienischen Hochtemperaturdampfens. Aero Ultra Steam integriert 392℉ Dampf, 194℉ Heißwasserreinigung, desodorierende Schaumreinigung und 30.000Pa Saugkraft und schafft ein „Dampf. Heißes Wasser. Schaum"-Tri-Force-Reinigungserlebnis für alltägliche nasse, trockene und fettige Verschmutzungen, von Verschüttetem in der Küche und Staub bis hin zu Flecken durch Haustiere.

SAN FRANCISCO, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. April veranstaltete Dreame Wet Dry Vacuum seine globale Einführungsveranstaltung „Dreame Next" im Palace of Fine Arts in San Francisco und brachte seine neuesten Produkte für Nordamerika, Technologiepräsentationen und Live-Produkterfahrungen auf die zentrale Bühne des Silicon Valley.

Dreame stellte außerdem zwei neue Technologien vor: EdgeHunter Mopping System und AirHydro Separation Tech. EdgeHunter nutzt einen hochpräzisen TOF-Sensor, um Wände, Schränke und Möbelkanten in Echtzeit zu erkennen und fährt den Wischarm automatisch auf 0 mm aus, um eine Nassreinigung von Kante zu Kante zu gewährleisten. Der Benutzer kann den Arm auch manuell um 30 mm verlängern, um Ecken und Lücken zu erreichen. AirHydro Separation verwendet einen Hochgeschwindigkeitsmotor, um Luftstrom und Feuchtigkeit zu trennen, wodurch das Eindringen von Feuchtigkeit in den Vakuummotor reduziert wird. Er unterstützt eine Saugleistung von bis zu 420AW und eine Nassreinigungssaugkraft von 30.000Pa, während TangleCut 2.0 dazu beiträgt, das Verheddern von Haaren und die Wartung zu reduzieren.

Ein großer Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt der NBA-Legende Dwyane Wade, auch bekannt als „The Flash". Wade hat den Aero Ultra Steam persönlich in einem „Mop vs. Dreame Nass-Trockensauger"-Wettbewerb getestet, der in einer Küche mit verschütteter Soße und Haaren stattfand. Die Live-Demonstration zeigte die Tiefenreinigungsleistung, die Benutzerfreundlichkeit und die effiziente Oberflächenbehandlung. Wade kommentierte: „Beim Reinigen des Bodens mit Dreame konnte ich sogar eine Hand in der Tasche lassen, was zeigt, wie effizient und mühelos der gesamte Prozess war."

Auf der Veranstaltung wurde auch das Video des Nass-Trocken-Vakuum-Prüflabors von Dreame vorgestellt, in dem der Prozess der Zuverlässigkeitsvalidierung gezeigt wird: 500 Stunden Mobilitätstests, 12.000 Schwellenüberschreitungszyklen, 30.000 Aufpralltests, 160.000 Verdrehungszyklen und Tests auf Komponentenebene für Motoren, Bürsten, Batterien, Räder und Saugsysteme.

Die Veranstaltung im Silicon Valley stärkte die Dynamik von Dreame Wet Dry Vacuum auf dem globalen Markt für Bodenpflege. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz in Nordamerika im Vergleich zum Vorjahr um 163 %, wobei das Wachstum in 16 aufeinanderfolgenden Monaten über 100 % lag. Bis März 2026 hatte Dreame weltweit über 1.800 Patentanmeldungen für Nass-Trocken-Vakuumtechnologien eingereicht.

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