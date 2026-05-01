dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 01.05.2026 - 15.15 Uhr
- Apple erwartet erheblich höhere Kosten für Speicher
- Tankrabatt senkt Spritpreise mittags um etwa 16 Cent
- Hohe Ölpreise treiben Chevron und Exxon zu Gewinnsprung
ROUNDUP 2/Apple: Deutlich höhere Kosten für Speicherchips - Aktie zieht an
CUPERTINO - Der drastische Anstieg der Speicherchip-Preise trifft auch den für seine robuste Lieferkette bekannten iPhone-Konzern Apple . Man rechne mit "erheblich" höheren Kosten für Speicher im laufenden Quartal, sagte Firmenchef Tim Cook. Auch danach werde der Speicherpreis zunehmende Auswirkungen auf das Apple-Geschäft haben.
Tankrabatt wirkt immer stärker - Mittagssprung etwas kleiner
MÜNCHEN - Auch wenn sich Benzin und Diesel zur Mittagszeit um gut 12 beziehungsweise 13 Cent verteuert haben, zeigt der Tankrabatt eine immer stärkere Wirkung. Um 12.15 Uhr - also direkt nach dem üblichen Mittagssprung - kostete ein Liter Super E10 laut ADAC zwar wieder 2,076 Euro, das waren allerdings 15,8 Cent weniger als zur selben Zeit am Donnerstag. Bei Diesel sprang der Preis auf 2,177 Euro pro Liter - das waren 16,2 Cent weniger als zur selben Zeit am Donnerstag. Alle Zahlen beziehen sich auf bundesweite Durchschnittswerte, einzelne Tankstellen können davon deutlich abweichen.
US-Ölkonzern Chevron schlägt dank hoher Ölpreise Gewinnerwartungen
HOUSTON - Der US-Ölkonzern Chevron hat dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr verdient als erwartet. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,41 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Die Texaner übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 90 US-Cent deutlich. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um zuletzt knapp ein Prozent an.
Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr als erwartet
SPRING - Der US-Ölkonzern Exxon Mobil hat im ersten Quartal dank der kriegsbedingt gestiegenen Ölpreise mehr verdient als erwartet. Die Preise und höhere Fördermengen in anderen Produktionsstätten halfen dem Konzern, Ausfälle durch den Krieg im Nahen Osten auszugleichen. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,16 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Vor einem Jahr hatte er noch 1,76 Dollar verbucht. Damit wurden die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten um zwanzig Cent übertroffen.
Totalenergies hält Spritpreis-Deckel in Frankreich weiter aufrecht
PARIS - Der Energiekonzern Totalenergies hat für sein Tankstellennetz in Frankreich ein Festhalten an seinem Spritpreis-Deckel angekündigt, solange die Krise im Nahen Osten infolge des Iran-Kriegs andauert. Für den Monat Mai werde der Preis für Benzin auf 1,99 Euro und der für Diesel auf 2,25 Euro pro Liter gedeckelt, teilte Total in Paris mit.
Colgate-Palmolive wächst stärker als gedacht - Rückgang in Nordamerika
NEW YORK - Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im Tagesgeschäft mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro), wie der Hersteller von Colgate-Zahncreme und Palmolive-Spülmittel am Freitag in New York mitteilte. Rechnet man Sonderbelastungen heraus, stieg auch der Gewinn stärker als von Analysten erwartet. Der tatsächliche Überschuss ging jedoch um sechs Prozent auf 646 Millionen Dollar zurück.
ROUNDUP: Amgen hebt Jahresprognose an - Aktie gibt aber nach
THOUSAND OAKS - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt trotz zunehmender Konkurrenz zuversichtlicher auf das laufende Jahr. 2026 werde der Umsatz bei 37,1 bis 38,5 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mit. Zuvor war Amgen von jeweils 100 Millionen Dollar weniger ausgegangen. Experten rechneten bisher mit 37,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,70 bis 23,10 Dollar liegen. Das sind jeweils 10 Cent mehr als zuvor. Experten erwarteten hier bisher 22,30 Dollar. Die Anleger hatten aber wohl mehr erwartet, die Aktie fiel.
Abschreibungen drücken Douglas tief in Verlustzone - Prognose gesenkt
DÜSSELDORF - Die Parfümeriekette Douglas hat das zweite Geschäftsquartal tief in den roten Zahlen abgeschlossen. Der Nettoverlust für die drei Monate per Ende März dürfte sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Analysten haben Douglas zufolge bislang ein Minus von lediglich neun Millionen Euro auf dem Zettel. Verantwortlich dafür sind Abschreibungen auf französische Geschäftsaktivitäten, den Onlineshop Parfumdreams sowie die Luxus-Tochter Niche Beauty im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu kämen weitere Wertberichtigungen in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
^
Weitere Meldungen
-Wettanbieter zeigt WM-Spiele: Warum das für Wirbel bei Telekom & Co. sorgt -Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App
-Neue Bahn-Verbindung zwischen Prag und Kopenhagen
-Raffinerie PCK sucht Ausweg nach Stopp von kasachischem Öl -Jetzt auch Last-Minute-Tickets für ICEs
-Musks KI-Firma nutzte beim Training Modelle von OpenAI -Merck setzt auf Urgestein: Kai Beckmann übernimmt Chefposten in Darmstadt -Strack-Zimmermann: US-Truppen in Deutschland wichtig - auch für USA -2: US-Aufsicht schließt Verfahren gegen UBS-Tochter formell ab°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 295,1 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +21,11 %/+40,57 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Eine Unmenge interessanter Kommentare nach den Zahlen und zuletzt nach der Bloomberg news. Ich dachte mir, es läuft auf Google und Gemini hinaus, auch Perplexity war ja noch im Test neben anderen, und hat natürlich gut abgeschnitten, und auch gegen die einstweilen interne Lösung von Apple setzte sich Gemini klar durch, wie auch anders . . . Gemini stellte sich als der beste deal in summa aktuell für Apple heraus, Gemini ist in KI absolut vorne dabei, D. Ives meinte kurz vorher, Apple hat kaum eine andere Wahl jetzt, zu den 20 Milliarden USD könnten 10 Milliarden USD hinzukommen, wie das dann in antitrust Zusammenhängen demnächst aussehen könnte, hat man schon mal bei Copilot eruiert, OK, das hat Zeit, die Entscheidung von Tim ist klar richtig.—Was den Bloomberg-Artikel betrifft, da ist nicht viel mit Zusammenfassen, man braucht den ganzen Artikel, das ist die Grundlage für die Kommentare bisher und für weitere discussions.—Bringe gleich die Übersetzung in German :-)
Bloomberg
Apple Nears Deal to Pay Google Roughly $1 Billion a Year for Siri AI Model
(Bloomberg) – Apple plant, laut Insiderinformationen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für ein extrem leistungsstarkes KI-Modell mit 1,2 Billionen Parametern von Google (Alphabet Inc.) zu zahlen. Dieses Modell soll die lange angekündigte Überarbeitung des Sprachassistenten Siri unterstützen.
Nach einer umfassenden Evaluierungsphase finalisieren die beiden Unternehmen derzeit eine Vereinbarung, die Apple den Zugriff auf die Technologie von Google ermöglichen würde. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, da die Verhandlungen vertraulich sind.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Der iPhone-Hersteller setzt auf die Unterstützung von Google, um die zugrundeliegende Technologie von Siri neu aufzubauen und so den Weg für eine Reihe neuer Funktionen im nächsten Jahr zu ebnen. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden die Leistungsfähigkeit der aktuellen Apple-Modelle bei Weitem übertreffen.
Apple hatte zuvor die Nutzung anderer Modelle von Drittanbietern in Betracht gezogen. Nach Tests von Gemini, OpenAI’s ChatGPT und Anthropic’s Claude konzentrierte sich Apple Anfang des Jahres jedoch auf Google, wie Bloomberg damals berichtete. Ziel ist es, die Technologie als Übergangslösung zu nutzen, bis Apples eigene Modelle ausreichend leistungsfähig sind.
Die neue Siri soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen, wie Bloomberg berichtete. Da die Markteinführung noch Monate entfernt ist, könnten sich die Pläne und die Partnerschaft noch ändern. Sprecher von Apple und Google lehnten eine Stellungnahme ab.
Samsung nutzt den Google Gemini-Chatbot, um seine KI-Funktionen zu unterstützen. Fotograf: Yuki Iawmura/Bloomberg
Die Aktien beider Unternehmen stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht kurzzeitig auf Tageshöchststände. Die Apple-Aktie legte um weniger als 1 % auf 271,70 US-Dollar zu, während die Alphabet-Aktie um bis zu 3,2 % auf 286,42 US-Dollar stieg.
Das maßgeschneiderte Gemini-System stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem derzeit für die Cloud-basierte Version von Apple Intelligence verwendeten Modell mit 150 Milliarden Parametern dar. Dieser Schritt würde die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und Kontext zu verstehen, erheblich erweitern.
Das intern als Glenwood bezeichnete Projekt zur Verbesserung von Siri mithilfe eines Drittanbieter-Modells wird von Mike Rockwell, dem Entwickler des Vision Pro-Headsets, und Software-Chefingenieur Craig Federighi geleitet. Der neue Sprachassistent selbst, der für iOS 26.4 geplant ist, trägt den Codenamen Linwood.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Googles Gemini-Modell die Zusammenfassungs- und Planungsfunktionen von Siri übernehmen – die Komponenten, die dem Sprachassistenten helfen, Informationen zu synthetisieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Einige Siri-Funktionen werden weiterhin Apples eigene Modelle nutzen.
Das Modell wird auf Apples eigenen Private Cloud Compute-Servern ausgeführt, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzerdaten von der Google-Infrastruktur abgeschottet bleiben. Apple hat bereits KI-Server-Hardware für den Betrieb des Modells bereitgestellt.
Obwohl die Partnerschaft von großer Bedeutung ist, wird sie voraussichtlich nicht öffentlich beworben. Apple wird Google stattdessen als Technologiezulieferer im Hintergrund behandeln. Damit unterscheidet sich die Vereinbarung vom Safari-Browser-Deal der Unternehmen, der Google zur Standard-Suchmaschine machte.
Die Vereinbarung ist auch unabhängig von früheren Gesprächen über die direkte Integration von Gemini als Chatbot in Siri. Diese Gespräche standen sowohl 2024 als auch Anfang dieses Jahres kurz vor dem Abschluss, führten aber letztendlich nicht zu einer Implementierung. Die Partnerschaft integriert auch nicht die Google KI-Suche in Apples Betriebssysteme.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Siri künftig möglicherweise weitere Chatbots anbieten könnte – über die aktuelle ChatGPT-Option hinaus.
Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das Gemini für seine KI-Funktionen nutzt: Auch Snap Inc. und mehrere andere große Unternehmen setzen auf Googles Vertex AI-Plattform. Für Apple bedeutet dieser Schritt jedoch ein Eingeständnis, im Bereich der KI ins Hintertreffen geraten zu sein und nun auf externe Technologie angewiesen zu sein, um den Rückstand aufzuholen.
Apple möchte Gemini dennoch nicht als langfristige Lösung verwenden. Obwohl das Unternehmen talentierte KI-Experten verliert – darunter den Leiter des Modellteams –, plant die Geschäftsführung, weiterhin neue KI-Technologien zu entwickeln und Gemini letztendlich durch eine eigene Lösung zu ersetzen, so Insider.
Zu diesem Zweck arbeitet das Modellteam des Unternehmens an einem cloudbasierten Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich bereits im nächsten Jahr für Verbraucheranwendungen verfügbar sein soll.
Die Apple-Führungskräfte sind überzeugt, ein ähnliches Qualitätsniveau wie das maßgeschneiderte Gemini-Angebot erreichen zu können. Google entwickelt Gemini jedoch kontinuierlich weiter, und das Aufholen wird nicht einfach sein.
Die Version Gemini 2.5 Pro führt die meisten Ranglisten für große Sprachmodelle, die Grundlage der generativen KI, an.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Apple arbeitet außerdem weiterhin daran, Apple Intelligence und die neue Siri in China einzuführen. Aufgrund des langjährigen Verbots von Google-Diensten in China wird die lokalisierte Version der überarbeiteten Siri-Version voraussichtlich nicht auf Gemini basieren.
Die angepasste Version von Apple Intelligence wird interne Modelle sowie einen von der Alibaba Group Holding Ltd. entwickelten Filter verwenden. Diese Filterschicht würde die Inhalte im Auftrag der chinesischen Regierung anpassen, wie Bloomberg News Anfang des Jahres berichtete. Apple erwägt zudem eine Partnerschaft mit Baidu Inc. für seine KI-Angebote in China.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…