Leichte Entspannung bei Ölpreisen - weiter hohes Niveau

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nach einem zuletzt deutlichen Preissprung gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zur Lieferung im Juli wurde zu 110,06 US-Dollar gehandelt, nachdem die Notierung in der vergangenen Nacht knapp über 111 Dollar gestanden hatte. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI mit Lieferung im Juni gab deutlicher nach: Hier ging es fast zwei Prozent nach unten auf 103,08 Dollar.

Am Vortag war der Preis für Brent-Öl noch zeitweise bis über 126 Dollar gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Vorschlag des Iran für ein Ende des Iran-Kriegs abgelehnt hatte. Nach dem Preissprung auf den höchsten Stand seit vier Jahren hatte es dann aber bis zum frühen Freitagshandel eine deutliche Gegenbewegung bei den Ölpreisen gegeben, die sich kurz vor dem Wochenende in abgeschwächter Form fortsetzte.