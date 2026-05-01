BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe einen unerwartet guten Jahresstart hingelegt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe es dem Unternehmen ermöglicht, die Messlatte für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im laufenden Jahr höher zu legen./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,31 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +52,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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