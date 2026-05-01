RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen starken Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 269,1EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00 € , was eine Steigerung von +6,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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