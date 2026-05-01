JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Erhöhung ihrer Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 um ein Prozent./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 50,25EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

