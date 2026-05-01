JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Nach den Zahlen des Pharmakonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Core EPS) für 2026 etwas angehoben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 345,8EUR auf TTMzero (30. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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