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    Aktien New York

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    Neue Index-Rekorde - Apple-Zahlen sorgen für gute Stimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple Quartalsbilanz belebt US Aktienmärkte
    • Dow steigt auf 49.812 Zähler mit Wochenplus
    • S&P 500 und Nasdaq 100 auf Rekordkurs durch Tech
    Aktien New York - Neue Index-Rekorde - Apple-Zahlen sorgen für gute Stimmung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Die Kurse bauten am Freitag die kräftigen Gewinne vom Vortag noch etwas aus. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 49.812 Zähler zu. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex damit auf ein Plus von gut einem Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar ist er indes noch ein Stück weit entfernt.

    Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten hingegen ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Dow. Der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 7.246 Punkte, und der Nasdaq 100 legte um 0,7 Prozent auf 27.642 Zähler./bek/stw

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    Dow Jones

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 231,2 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +21,11 %/+40,57 % bedeutet.




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