USA
ISM-Industriestimmung stagniert überraschend
Für Sie zusammengefasst
- ISM Index in den USA verharrt im April bei 52,7
- Index bleibt klar über Wachstumsschwelle von 50 Punkten
- Unterindex bezahlte Preise stieg im April deutlich an
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 53,2 Punkte gerechnet. Der ISM-Index bleibt weiter klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.
Einen besonders deutlich Anstieg gab es beim Unterindex für die bezahlten Preise. Der Unterindex für die Neuaufträge legte leicht zu. Einen Rückgang gab es hingegen beim Beschäftigungsindikator, der weiter unter die Wachstumsschwelle rutschte./jkr/he
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