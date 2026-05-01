ROUNDUP/Aktien New York
Rekorde - Apple sorgt für gute Stimmung
- Apple-Quartal und Ausblick heben US-Indizes deutlich
- Apple-Gewinn stieg fast ein Fünftel, Aktie nahe Rekord
- Chevron und Exxon mit besseren Gewinnen, Ölpreis drückt
NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Die Kurse bauten am Freitag die kräftigen Gewinne vom Vortag noch etwas aus. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 49.985 Zähler zu. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex damit auf ein Plus von gut einem Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist er aber noch ein Stück weit entfernt.
Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten hingegen ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Dow. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 7.267 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 1,1 Prozent auf 27.758 Zähler zu.
Damit deutet sich ein guter Auftakt des Börsenmonats Mai an. Dazu tragen auch überwiegend solide Quartalszahlen und Ausblicke der US-Unternehmen bei. "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine großen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.
Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal überraschend um fast ein Fünftel. Auch mit der Umsatzentwicklung übertraf der Tech-Gigant die Markterwartungen. Mit einem Kursgewinn von fast fünf Prozent kratzten die Aktien am Rekordhoch vom Februar. Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Allerdings dürfte sich künftig der Druck auf die Profitabilität erhöhen.
Der US-Ölkonzern Chevron verdiente dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr als erwartet. Auch der Konkurrent Exxon Mobil steigerte den Gewinn stärker als prognostiziert. Bei beiden Aktien schauten die Investoren am Freitag jedoch auf den Ölpreis, der unter Druck geriet: Chevron und Exxon Mobil gaben nach.
Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der über den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. Die Anteilscheine gewannen drei Prozent./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 231,2 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +21,11 %/+40,57 % bedeutet.
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Dividendenstatistik April 2026
Depotupdate 04/2026
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF - USD DIS
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|864
|2.036,43 €
|01.04.2026
|Ausschüttung
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|25,88
|01.04.2026
|Ausschüttung
|ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
|49,07
|01.04.2026
|Ausschüttung
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|132,52
|01.04.2026
|Ausschüttung
|VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
|26,77
|17.04.2026
|Ausschüttung
|RIO TINTO
|112,72
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|7,91
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|34,79
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CONDUIT HOLDINGS LTD
|56,53
|21.04.2026
|Ausschüttung
|NESTLE NAM. SF-,10
|109,52
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CISCO SYSTEMS DL-,001
|30,30
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,001
|8,38
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,002
|14,37
|24.04.2026
|Ausschüttung
|ING GROEP NV EO -,01
|125,12
|27.04.2026
|Ausschüttung
|BORREGAARD ASA
|130,59
Ob ich es nach Segovia (sehr schöne Gegend zum Wandern - hier spielte sich der Roman "wem die Stunde schlägt" ab) schaffe,
Investieren mit Son Goku
Ich habe mal wieder nach Aktien geschaut, die von den Zoll- und Energiekrisen nicht direkt betroffen sind, aus der Region Japan, um nochmal den günstigen Yen zu nutzen und bin gelandet bei „Manga & Anime“.
Die japanische Manga-Kultur wird in die ganze Welt exportiert und prägt die Ästhetik vieler Comics bei uns. Mangas und Anime haben eine große und vor allem sehr treue Fangemeinde – und das ist sehr viel wert. Die Fans treffen sich auf Conventions, betreiben ‚Cosplay‘ – dh sie kleiden sich entsprechend ihres Idols. Das sind tolle Veranstaltungen. Wer es mal sehen mag: In der Heimat unseres Chefs – Augsburg – findet am 10 Mai auch ein Japan Fest statt. Es gibt – japanische Speisen, Einblicke in die Kultur – und jede Menge Cosplay-Gruppen.
Eine Anmerkung am Rande. Das ist die erste Analyse, die ich ausschließlich mit Seeking Alpha Daten gemacht habe, nachdem Marketscreener den Zugriff auf Fundamentaldaten eingeschränkt hat.
Ok, nun aber zur Sache.
Im Sektor aktiv und börsennotiert sind
·Sega Sammy
·Toei Animation
·Toho
·Square Enix
·Kadokawa
Wer fehlt. Natürlich das legendäre aber private Ghibli-Studio.
Sega Sammy
Sega, ein Computerspielhersteller schloss sich im Jahr 2004 mit Sammy, einem großen Hersteller von Spielautomaten, zusammen zur Sega Sammy Holding. In der Gruppe gibt es aber auch Aninme – in der Tocherfirma https://www.tms-e.co.jp/global/.
Toei Animation
Toei Animation ist bekannt geworden mit Dragon Ball Z (1989), One Piece (2000), Digimon (1999) und Sailor Moon (1993) – neben vielen anderen natürlich. Obwohl die genannten Anime schon über 20 Jahre alt sind, generieren sie noch immer einen starken Umsatz.
Source Claude
Source Claude
Toei verdient ausserdem Geld mit Merchandising; allerdings stellt Toei selbst keine Merchandising Artikel her. Toei hat mit Bandai Namco einen Vertrag zur Herstellung der Toys geschlossen.
Toho
Toho engagiert sich in der Produktion und im Vetrieb von Filmen – unter anderem auch von TMS Entertainment (siehe Sega Sammy) und Studio Ghibli. Dazu zählen auch die berühmten Doraemon Filme.
Square Enix
Square Enix produziert Videospiele und Mangas, primär für den japanischen Markt, es gibt aber auch einen Digitalvertrieb für Nordamerika und Frankreich
Kadokawa
Kadokawa produziert Manga, Romane, Film/Anime und Computerspiele.
Eine Auswahl aktuelle Romane (Source Kadokawa Website)
Kadokawa betreibt ein schönes Museum in Tokorozawa, wo man in einer großen Bibliothek Bücher lesen kann. Es gibt auch ein paar in English, aber wenige.
Business Performance
Profitability
RoE
Wir sehen zweistellige Renditen bei Toei, Sega und Toho. Square Enix und Kadokawa wirken hier ein bisschen schwach.
ROIC
Source Claude: ROIC Toei Animation
Ich habe zum einen den ROIC von Claude berechnen lassen und es parallel auch mal selbst mit den Zahlen von Seeking Alpha berechnet. Erfreulicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Firmen stechen deutlich heraus, Toei and Square Enix. ROIC Werte über 30 sind großartig. Das sind extrem profitable Unternehmen.
Auch hier präsentiert sich Toei am besten. Square Enix konnte die 15% für eine Weile halten, ist jetzt aber abgeflacht.
Revenue Growth
Gemäß dem Plan „Vision2030“ möchte Toei den Umsatz bis FY2031 verdoppeln und 60% der Umsätze im Ausland erzielen.
Financial Performance
Debt / Equity
Square Enix und Toei haben keine Verschulung. Das mag ich immer gern, weil es dem Unternehmen in einem potentiell schwierigen Umfeld mehr Spielraum lässt.
Sortino Ratio
Betrachtet man das Sortino-Ratio als Risko-Kennzahl, zeigen Toei und Kadokawa eine bessere zu erwartende Rendite relativ zum Down-Side Risk
Share Performance
Toei liegt auf der langen Zeitachse weit vorn. Normalerweise fehlt mir oft der Mut in ein Unternehmen einzusteigen, das schon 1000% gestiegen ist. Bei Toei würde ich da eine Ausnahme machen.
Fair Value
Ich habe einmal Claude gebeten, den Fair Value auszurechnen und mit dem Base Case von 3200 JPY gibt es noch ein Upside von 22%. Das ist selten heutzutage.
P/E
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Der Bereich der P/E Werte ist gross. Toho und Sega erscheinen günstiger. Kadokawa und Square Enixhaben sich deutlich verteuert. Toei ist auch nicht mehr ganz günstig, aber noch in einem Bereich, den ich mir vorstellen kann.
Summary