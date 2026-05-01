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    ROUNDUP

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    Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Exxon erzielt Q1 Gewinnplus dank gestiegener Ölpreise
    • Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,16 USD gegenüber 1,76
    • Konzernergebnis sank auf 4,9 Mrd USD wegen Derivatebelastungen
    ROUNDUP - Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SPRING (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Exxon Mobil hat im ersten Quartal dank der kriegsbedingt gestiegenen Ölpreise mehr verdient als erwartet. Die Preise und höhere Fördermengen in anderen Produktionsstätten halfen dem Konzern, Ausfälle durch den Krieg im Nahen Osten auszugleichen. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,16 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Vor einem Jahr hatte er noch 1,76 Dollar verbucht. Damit wurden die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten um zwanzig Cent übertroffen.

    Der bereinigte Konzerngewinn fiel von 7,7 Milliarden Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) im Vorjahreszeitraum auf ein Fünfjahrestief von 4,9 Milliarden Dollar. Dieser enthielt jedoch temporäre Belastungen aus Derivategeschäften, die Exxon nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten wieder vollständig auflösen will. Die Exxon-Aktie verlor im frühen US-Handel belastet von sinkenden Ölpreise ein Prozent.

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    Die Rivalen BP , Chevron und Totalenergies hatten die Gewinnerwartungen in dieser Woche ebenfalls übertroffen./err/stw/jkr/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 6,719 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 103,86 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3370. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -10,70 %/+9.574,06 % bedeutet.




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