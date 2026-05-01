US-Ölkonzern Chevron schlägt dank hoher Ölpreise Gewinnerwartungen

HOUSTON (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron hat dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr verdient als erwartet. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,41 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Die Texaner übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 90 US-Cent deutlich. Die Aktie verlor im frühen US-Handel belastet von sinkenden Ölpreisen mehr als ein Prozent.

Produktionsunterbrechungen infolge des Iran-Kriegs wurden von den höheren Ölpreisen finanziell deutlich abgefedert. Im Jahresvergleich ging der absolute Gewinn jedoch von 3,5 Milliarden Dollar auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Dazu trugen auch Rückstellungen für einen Rechtsstreit sowie Währungseffekte bei. Geld kosteten den Konzern auch Absicherungsgeschäfte für Öltransporte, die noch nicht an ihrem Bestimmungsort angekommen waren. Positiv wirkten sich nach Aussage von Finanzchefin Eimear Bonner hingegen neben den hohen Ölpreisen hohe Margen bei der Weiterverarbeitung in Raffinerien aus.