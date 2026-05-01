US-Anleihen legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,20 Prozent auf 110,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,34 Prozent.

US-Konjunkturdaten gaben den Kursen im frühen Handel Auftrieb verliehen. Nachdem sie sich zunächst kaum verändert gehalten hatten, legten sie nach Stimmungsdaten aus der Industrie zu. Im April hatte sich diese überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, während Volkswirte von einem Anstieg auf 53,2 Zählern ausgegangen waren. Einen besonders deutlichen Anstieg gab es beim Unterindex für die bezahlten Preise.

Die jüngste Entwicklung der Ölpreise sorgte hingegen nicht für einen Anstieg der Inflationserwartungen. Kurz vor dem Wochenende gaben die Notierungen am Ölmarkt nach. Sie hielten sich aber nach dem Preissprung am Donnerstag weiter auf einem hohen Niveau./jkr/he



