🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple kratzen am Rekordhoch - Jefferies warnt vor Margendruck

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple Aktie nahe Rekordhoch nach starker Bilanz
    • Gewinn steigt 19 Prozent auf 29,58 Mrd USD
    • Analyst warnt vor starkem Preisanstieg bei Chips
    AKTIE IM FOKUS - Apple kratzen am Rekordhoch - Jefferies warnt vor Margendruck
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine starke Quartalsbilanz und gute Geschäftsaussichten von Apple haben dessen Aktienkurs am Freitag nahe an das Rekordhoch vom Dezember geführt. In der Spitze stiegen die Papiere des iPhone-Herstellers um fast sechs Prozent auf gut 287 US-Dollar. Damit kratzten sie an der Höchstmarke von 288,62 Dollar. Apple-Aktien waren der größte Kursgewinner im Leitindex Dow Jones Industrial .

    Firmenchef Tim Cook kann den Konzern auf der Zielgeraden seiner Amtszeit weiter als Gewinnbringer präsentieren. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 29,58 Milliarden US-Dollar (25,2 Mrd Euro). Cook, der den Chefposten am 1. September an den bisherigen Hardware-Manager John Ternus übergibt, verwies auf eine "außergewöhnliche" Nachfrage bei der aktuellen iPhone-Modellreihe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    54.059,59€
    Basispreis
    37,02
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.348,80€
    Basispreis
    37,54
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit Blick auf die anstehende Quartalsbilanz hatten sich die Investoren zuletzt zurückgehalten. In den vergangenen zwei Wochen pendelte der Kurs zwischen 265 und 275 Dollar. Diese Konsolidierung auf hohem Niveau haben die Anteilscheine nun nach oben aufgelöst. An der Börse ist das Unternehmen aus Cupertino in Kalifornien mehr als vier Billionen Dollar wert.

    Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Das gelte auch für den wichtigen Absatzmarkt China, wo das Unternehmen den Umsatz mit 28 Prozent am stärksten habe steigern können. Dort seien iPhones besonders gefragt gewesen, so der Experte.

    Am derzeit strahlenden Himmel könnten jedoch Wolken aufziehen. Lee warnte vor stärker steigenden Preisen für Halbleiter, die in iPhones verbaut werden. "Unsere Erhebungen legen nahe, dass die Preise für Memory-Chips im zweiten Quartal um 70 bis 100 Prozent steigen im Vergleich zum ersten Quartal", so der Analyst. Am Markt werde derzeit jedoch nur mit einer Steigerung von 50 bis 60 Prozent gerechnet. Die Profitabilität drohe also unter Druck zu geraten./bek/jkr/he

    Apple

    -0,09 %
    -0,24 %
    +7,38 %
    +7,15 %
    +25,14 %
    +50,25 %
    +110,41 %
    +1.038,75 %
    +9.052,81 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
    Apple direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 231,2 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +21,11 %/+40,57 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Apple kratzen am Rekordhoch - Jefferies warnt vor Margendruck Eine starke Quartalsbilanz und gute Geschäftsaussichten von Apple haben dessen Aktienkurs am Freitag nahe an das Rekordhoch vom Dezember geführt. In der Spitze stiegen die Papiere des iPhone-Herstellers um fast sechs Prozent auf gut 287 US-Dollar. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     