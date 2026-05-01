Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.05.2026

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.544,00 USD +1,01 % Platin 2.001,00 USD +0,58 % Aluminium 3.562,92 PKT +1,47 %

Rohstoff des Tages: Aluminium

Mit einem Tages-Plus von +1,47 % gehört Aluminium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.05.26, 17:29 Uhr.