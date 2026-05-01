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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 4. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit HV zum geplanten Übernahmeangebot Commerzbank
    • Einkaufsmanagerindex Industrie zweite Veröffentlichung
    • Energie-Tage 2026 thematisieren zentrale Energiewende
    TAGESVORSCHAU - Termine am 4. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 4. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen
    10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank 15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung
    16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung
    22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)

    TERMINE SONSTIGES
    DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.)

    DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.)

    EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    HINWEIS
    GBR / CHN / JPN: Feiertag, Börsen geschlossen
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