JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen des US-Autovermieters Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese deuteten auf ein solides Branchenumfeld hin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Buchungen für den Sommer legten zu und die Aussichten für den Höhepunkt der saisonalen Nachfrage würden klarer./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 68,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

