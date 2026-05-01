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    Jo Malone London bringt ein neues Haar- und Körperwaschmittel für die Kollektion Cypress & Grapevine auf den Markt

    Jo Malone London bringt ein neues Haar- und Körperwaschmittel für die Kollektion Cypress & Grapevine auf den Markt
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    LONDON, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Duft, viele Ausdrucksformen. Jo Malone London erweitert seine meistverkaufte Cypress & Grapevine Kollektion. Neben einer 30ml-Edition des raffinierten, unverwechselbaren und mutigen Parfums gibt es auch ein vielseitiges Haar- und Körperwaschmittel.

    Jo Malone London Männlicher Botschafter: Tom Hardy

     

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die aromatischen Noten von Zypressen vereinen sich mit der Wärme der Weinrebe und der Sinnlichkeit von Amber in diesem frischen und holzigen Duft. Entdecken Sie die Welt mit dem 30-ml-Duft, der sowohl im Handgepäck als auch in der Waschtasche Platz findet.

    Oben: Zypresse
    Herz: Weinrebe
    Basis: Bernstein

    Das Haar- und Körperwaschmittel mit pflegenden Inhaltsstoffen und sanften Reinigungssubstanzen bereichert die tägliche Routine. Das klare Gel schäumt auf und reinigt und pflegt Haut und Haar mit dem Duft von Zypresse und Weinrebe.

    Die Kollektion Cypress & Grapevine:

    Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml
    Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml
    Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
    Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
    Cypress & Grapevine Hair & Body Wash
    Cypress & Grapevine All Over Body Spray
    Cypress & Grapevine Classic Candle

    Die Ergänzungen Cypress & Grapevine sind ab Mai 2026 online unter jomalone.de und in den Geschäften erhältlich.
    Folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest @JoMaloneLondon #MrMalone

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jo-malone-london-bringt-ein-neues-haar--und-korperwaschmittel-fur-die-kollektion-cypress--grapevine-auf-den-markt-302760270.html



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