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    It's a Bullrun, stupid...

    Quelle: MarketMaestro/X
    Auch der ungeliebteste Bullenmarkt ist ein... Bullenmarkt. Und so erklimmt der S&P 500 ein neues Allzeithoch nach dem anderen, während doch alle auf einen Börseneinbruch warten. Alle? Nicht alle. Aber ein ganz sicher...

    Erinnert sich noch jemand an Michael Burry, auch bekannt als "Michael Burried"? Seine "Big Shorts" gegen die AI-Hyperscaler dürften ja ganz klasse laufen - mal wieder.

    Er lag einmal kolossal richtig, vor und während der Globalen Finanzkrise, aber ansonsten verbrennt er nur Geld. Ein klassisches "One Trick Pony". Aber immer mit der Hoffnung, irgendwann doch mal wieder recht zu behalten mit seinen Börsenweltuntergangsszenarien.

    R.I.B. - Rest in Bullmarket



    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    It's a Bullrun, stupid... Quelle: MarketMaestro/XAuch der ungeliebteste Bullenmarkt ist ein... Bullenmarkt. Und so erklimmt der S&P 500 ein neues Allzeithoch nach dem anderen, während doch alle auf einen Börseneinbruch warten. Alle? Nicht alle. Aber ein ganz …
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