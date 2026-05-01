It's a Bullrun, stupid...

Quelle: MarketMaestro/X

Auch der ungeliebteste Bullenmarkt ist ein... Bullenmarkt. Und so erklimmt der S&P 500 ein neues Allzeithoch nach dem anderen, während doch alle auf einen Börseneinbruch warten. Alle? Nicht alle. Aber ein ganz sicher...





Michael Burried"? Seine "Big Shorts" gegen die AI-Hyperscaler dürften ja ganz klasse laufen - mal wieder. Erinnert sich noch jemand an Michael Burry , auch bekannt als ""? Seine "Big Shorts" gegen die AI-Hyperscaler dürften ja ganz klasse laufen - mal wieder.





Er lag einmal kolossal richtig, vor und während der Globalen Finanzkrise, aber ansonsten verbrennt er nur Geld. Ein klassisches "One Trick Pony". Aber immer mit der Hoffnung, irgendwann doch mal wieder recht zu behalten mit seinen Börsenweltuntergangsszenarien.





R.I.B. - Rest in Bullmarket