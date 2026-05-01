Der Börsen-Tag
DAX & Co. zünden Kursfeuerwerk: Deutsche Indizes schlagen Wall Street
Deutsche Börsen im Rallye-Modus, Wall Street im Aufwind: Mehrere Leitindizes markieren deutliche Tagesgewinne – mit Technologiewerten als klaren Zugpferden.
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland legen alle vier großen Indizes spürbar zu. Der DAX steigt um 1,97 Prozent auf 24.297,53 Punkte und zeigt damit eine kräftige Aufwärtsbewegung. Der MDAX der mittelgroßen Werte entwickelt sich ähnlich stark und gewinnt 2,06 Prozent auf 30.477,16 Punkte. Etwas moderater, aber weiterhin klar im Plus präsentiert sich der SDAX: Der Index der Nebenwerte klettert um 1,57 Prozent auf 17.877,95 Punkte. Am stärksten unter den deutschen Indizes zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 2,33 Prozent auf 3.693,40 Punkte und liegt damit an der Spitze der hiesigen Kursgewinne. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der Dow Jones legt um 1,72 Prozent auf 49.698,85 Punkte zu und signalisiert eine breite Kauflaune bei Standardwerten. Der marktbreite S&P 500 steigt um 1,10 Prozent auf 7.214,68 Punkte und kann damit ebenfalls deutlich zulegen, wenn auch weniger dynamisch als die meisten deutschen Indizes. Im direkten Vergleich zeigt sich damit heute ein besonders starkes Bild an den deutschen Börsen, angeführt vom TecDAX und dem MDAX. Die US-Märkte folgen dem positiven Trend, bleiben mit ihren prozentualen Zuwächsen jedoch leicht hinter der Entwicklung der großen deutschen Indizes zurück.
DAXDHL Group führt die Gewinner mit +7.97% an, gefolgt von Bayer (+5.36%) und Brenntag (+4.36%). Die Verlierer bleiben moderat: GEA Group -1.69%, Scout24 -1.73% und Münchener Rück -2.95%. Die Spreizung zwischen Top und Flop beträgt 10.92 Prozentpunkte, die Tops übertreffen die Flops deutlich.
MDAXDelivery Hero klettert um +7.02%, Deutz um +5.58% und ThyssenKrupp um +5.55%. Auf der Verliererseite stehen Rational -2.18%, flatexDEGIRO -3.36% und besonders RTL Group mit -13.04%. Der Unterschied zwischen stärkstem Auf- und Abschluss beträgt enorme 20.06 Prozentpunkte und macht den MDAX zur volatilsten Gruppe.
SDAXSUESS MicroTec überzeugt mit +9.48%, gefolgt von SFC Energy +9.00% und SILTRONIC AG +6.85%. Die schwächsten Werte sind HYPOPORT -3.02%, ATOSS Software -4.25% und Alzchem Group -4.37%. Die Spreizung liegt bei 13.85 Prozentpunkten; die Tops im SDAX sind besonders kräftig ausgefallen.
TecDAXAuch im TecDAX führt SUESS MicroTec mit +9.48%, dahinter SILTRONIC AG +6.85% und AIXTRON +4.80%. Flops sind IONOS Group -1.73%, Nagarro -2.12% und ATOSS Software -4.25%. Die Differenz zwischen Best- und Schlechtestem beträgt 13.73 Prozentpunkte; technische Titel zeigen starke Spitzen nach oben.
Dow JonesIm Dow Jones liegen Salesforce (+3.44%), Merck & Co (+3.39%) und Apple (+3.01%) vorne. Auf der Minusseite finden sich 3M -1.11%, Sherwin‑Williams -1.23% und Amgen mit -5.72%. Die Bandbreite beträgt 9.16 Prozentpunkte; die US‑Blue‑Chips präsentieren moderate Gewinne, während einzelne Titel deutlicher nachgeben.
S&P 500Lumentum Holdings führt die S&P‑Gewinner mit +8.14% an, gefolgt von Cboe Global Markets +6.47% und Estee Lauder +6.37%. Die größten Rückgänge melden Qualcomm -3.78%, Stryker -4.41% und Resmed -4.71%. Die Spreizung liegt bei 12.85 Prozentpunkten; auch hier sind starke Einzelgewinner zu sehen.
GesamtvergleichDer stärkste Gewinner insgesamt ist SUESS MicroTec mit +9.48% (SDAX, TecDAX), gefolgt von Lumentum Holdings +8.14% und DHL Group +7.97%. Der deutlichste Verlierer ist RTL Group mit -13.04% (MDAX), gefolgt von Amgen -5.72% und Resmed -4.71%. Besonders auffällig: einige Werte (SUESS MicroTec, SILTRONIC AG, ATOSS Software) tauchen in mehreren Indizes auf und zeigen konsistente Ausschläge; die größten Volatilitäten finden sich im MDAX und bei kleineren Branchenwerten.
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