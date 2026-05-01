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    Internationaler Jazztag 2026

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    Weltweite Feierlichkeiten schließen mit mitreißendem All-Star Global Concert aus Chicago

    Tausende von Aufführungen und Veranstaltungen in mehr als 190 Ländern auf allen Kontinenten

    CHICAGO, 1. May 2026 /PRNewswire/ -- Der 15. jährliche Internationale Jazztag fand seinen mitreißenden Abschluss mit einem historischen All-Star Global Concert in der Gastgeberstadt des Internationalen Jazztages 2026, Chicago.

    Dee Dee Bridgewater, James Carter and Gregory Porter performing Ramsey Lewis’ “The In-Crowd” during the International Jazz Day Global Concert in Chicago — Steve Mundinger

    Bei diesem mit Spannung erwarteten Konzert in Chicagos legendärem Lyric Opera House traten über 40 weltberühmte Künstler auf, darunter: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves und viele mehr.

    Das 2026 All-Star Global Concert wurde mit einem lebhaften, vierteiligen Gruß an die Gastgeberstadt Chicago eröffnet, wobei jeder Auftritt das große musikalische Erbe der Stadt widerspiegelte. Dee Dee Bridgewater und Gregory Porter gaben den Ton an mit einem elektrisierenden Duett bei „The In-Crowd", einer Hommage an die Chicagoer Jazzlegende Ramsey Lewis. Ihnen folgte der aus Chicago stammende Herbie Hancock, der seinen Crossover-Hit „Watermelon Man" neu interpretierte, indem er den Blue-Note-Groove der 1960er Jahre nahtlos mit seiner späteren Jazz-Funk-Inkarnation vermischte. Die Feierlichkeiten in Chicago wurden mit der Blueslegende Buddy Guy fortgesetzt - einer prägenden Figur der Chicagoer Bluestradition -, der zusammen mit seinem Schützling Christone „Kingfish" Ingram sein mit einem GRAMMY ausgezeichnetes „Damn Right, I've Got the Blues" vortrug. Jacob Collier beendete die Eröffnungsfeier mit einer herzlichen Hommage an Quincy Jones, dessen Karriere in Chicago geprägt wurde, mit „She's Out of My Life" und „Soul Bossa Nova".

    Der Abend wurde mit einer mitreißenden, von einem Chor unterstützten Interpretation von „Seems I'm Never Tired of Loving You" von Lizz Wright fortgesetzt, gefolgt von dem innovativen Jazz-Hip-Hop-Fusion-Segment „Funny Rabbit" unter der Leitung von Robert Glasper am Klavier, mit Burniss „Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson und DJ Jahi Sundance. Auf folgte eine strahlende Darbietung von „Antes de Ir" von Bia Ferreira aus Brasilien. Béla Fleck machte seinem Titel „Touch and Go" alle Ehre und lieferte eine flinke, forschende Performance, die sich fließend zwischen Bluegrass, Jazz-Fusion und klassischen Einflüssen bewegte. Dianne Reeves verlieh „In a Sentimental Mood" eine leuchtende Tiefe, indem sie die Eleganz von Duke Ellingtons Texten einfing, während Kurt Elling eine gefühlvolle, swingende Interpretation von „Dat Dere" lieferte, einer Komposition von Bobby Timmons, die mit Art Blakey und den Jazz Messengers in Verbindung gebracht wird.

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