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    Aktien Europa Schluss

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    London kaum bewegt - Andere Leitbörsen geschlossen

    Aktien Europa Schluss - London kaum bewegt - Andere Leitbörsen geschlossen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am Freitag hat an den wichtigsten Börsen in Europa mit Ausnahme von Großbritannien kein Handel stattgefunden. In London schloss der Leitindex FTSE 100 am Freitag mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 10.363,93 Punkten.

    Auf dem Londoner "Footsie" lasteten die Kursverluste des Pharmaherstellers Astrazeneca und des Finanzkonzerns Natwest . Erstere verloren 3,1 Prozent, nachdem sich ein Beratergremium in den USA gegen eine Zulassung des Medikaments Camizestrant für eine spezielle Anwendung ausgesprochen hatte.

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    Natwest büßten 3,4 Prozent ein. Der Zinsüberschuss der Banken- und Versicherungsgruppe blieb im ersten Quartal hinter der Konsensschätzung von Analysten zurück.
    Die fallenden Preise für Öl und Gas belasteten die Kurse von BP und Shell . BP verloren 2 Prozent und Shell 1,1 Prozent.

    Die Papiere des Bildungsverlags Pearson gewannen 3,1 Prozent. Das Umsatzplus von vier Prozent im ersten Quartal übertraf die Erwartungen der meisten Analysten./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 6,719 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 215,68 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3757. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -1,57 %/+10.261,35 % bedeutet.




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