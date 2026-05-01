🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul hält transatlantisches Bündnis weiter für belastbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Transatlantische Beziehung bleibt weiterhin belastbar
    • Wadephul verteidigt Merz und fordert Iran zur Annahme
    • Deutschland eng abgestimmt mit den USA und geschätzt
    Wadephul hält transatlantisches Bündnis weiter für belastbar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hält das transatlantische Verhältnis trotz der jüngsten Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump weiterhin für belastbar. "Ich habe die amerikanische Administration in ihrer Tiefe kennengelernt, vom State Department bis in die Nato-Strukturen. Dort erlebe ich immer wieder, dass das transatlantische Bündnis fest ist", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

    Wadephul verteidigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegen die Kritik von Trump, der sich über Äußerungen des deutschen Regierungschefs zum Iran-Konflikt empört hatte. "Die Warnung des Kanzlers war klar an Iran adressiert, nämlich jetzt das Blatt nicht zu überreizen und die USA nicht noch weiter herauszufordern", sagte Wadephul. "Irans Führung wäre jedenfalls sehr gut beraten, jetzt schleunigst das Verhandlungsangebot der USA anzunehmen."

    Merz hatte Anfang der Woche bei einer Diskussion mit Schülern im Sauerland kritisiert, die USA seien "ganz offensichtlich ohne jede Strategie in diesen Krieg gegangen". Mit Blick auf die Friedensverhandlungen mit dem Iran sagte er über die USA: "Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung." Trump reagierte empört und drohte kurz darauf mit einem Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland.

    Wadephul versicherte, Deutschland stimme sich weiterhin sehr eng mit den USA ab. "Die Amerikaner haben politisch gemerkt, dass sie sich auf Deutschland im Zweifelsfall verlassen können. Wir haben in unseren Gesprächen mit Washington gespiegelt bekommen, dass man unsere Rolle zu schätzen weiß", so der Außenminister. "Zugleich bleibt es aber dabei: Wir waren nicht diejenigen, die diesen Waffengang initiiert haben."/wn/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul hält transatlantisches Bündnis weiter für belastbar Außenminister Johann Wadephul hält das transatlantische Verhältnis trotz der jüngsten Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump weiterhin für belastbar. "Ich habe die amerikanische Administration in ihrer Tiefe kennengelernt, vom State Department …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     