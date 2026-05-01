Wadephul hält transatlantisches Bündnis weiter für belastbar

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hält das transatlantische Verhältnis trotz der jüngsten Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump weiterhin für belastbar. "Ich habe die amerikanische Administration in ihrer Tiefe kennengelernt, vom State Department bis in die Nato-Strukturen. Dort erlebe ich immer wieder, dass das transatlantische Bündnis fest ist", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Wadephul verteidigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegen die Kritik von Trump, der sich über Äußerungen des deutschen Regierungschefs zum Iran-Konflikt empört hatte. "Die Warnung des Kanzlers war klar an Iran adressiert, nämlich jetzt das Blatt nicht zu überreizen und die USA nicht noch weiter herauszufordern", sagte Wadephul. "Irans Führung wäre jedenfalls sehr gut beraten, jetzt schleunigst das Verhandlungsangebot der USA anzunehmen."