DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach zuletzt hohen Kursverlusten seien die Erwartungen an das Zahlenwerk niedrig gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Lager- und Logistiktechnik habe mit den Aufträgen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bekräftigt./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 44,32EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

