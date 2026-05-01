DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow habe der Treibwerkshersteller besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu dürften die Lieferungen von Ersatztriebwerken beigetragen haben./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 291,7EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 428

Kursziel alt: 428

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

