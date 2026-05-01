AKTIEN IM FOKUS
Höhere Importzölle belasten europäische Autoaktien im US-Handel
- US erhöht Zölle auf EU-Autos auf 25 Prozent
- Aktien europäischer Autobauer deutlich unter Druck
- Rohstoffpreise steigen, Index minus 13 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf höhere Zölle der Vereinigten Staaten auf importierte Autos hat am Freitag die Kurse der auch an den US-Börsen gehandelten europäischen Hersteller belastet. So fiel der Kurs von Stellantis an der New York Stock Exchange um 1,7 Prozent. Papiere von Ferrari verloren 1,5 Prozent. Auch die Kurse von Hinterlegungsscheinen für Aktien (ADR) von Volkswagen und Mercedes-Benz fielen am Freitag.
US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In seinem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das mit dem Vorwurf, dass sich die Europäische Union nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte. Im vergangene Sommer hatten sich Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Obergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile soll der Satz gelten.
Für Europas Automobilbranche kämen höhere Einfuhrzölle der USA zur Unzeit. Wegen des Kriegs im Nahen Osten sind die Rohstoffpreise jüngst stark gestiegen und mithin die Kosten für die Fertigung. Zudem dürften sich viele Konsumenten angesichts von steigenden Preisen und einer schwächelnden Konjunktur bei der Anschaffung eines Pkw zurückhalten.
Die generell schwierige Lage der europäischen Autoindustrie spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider: Der europäische Sektorindex der Automobilhersteller und Zulieferer hat seit Jahresbeginn um mehr als 13 Prozent nachgegeben. Mitte März war der Index auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen und lag zuletzt nur knapp darüber./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 49,59 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,82 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +4,12 %/+51,55 % bedeutet.
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Die deutschen Premiummarken stemmen sich jedoch gegen die wachsende Innovationskraft aus China. Mercedes-Benz kann sich in einer Studie als innovationsstärkste Premiummarke 2026 behaupten, wenngleich Xpeng aus China mit nur wenigen Indexpunkten Abstand folgt. BMW kommt auf den dritten Rang, vor Lokalrivale Audi. Unter den innovationsstärksten zehn Premiummarken stammen aktuell bereits sechs aus China. Von BMW kommt mit dem iX3 das innovationsstärkste Modell 2026.
Das sind zentrale Ergebnisse der AutomotiveInnovations-Studie auf Basis von gut 860 Innovationen des Jahres 2025/2026, darunter knapp 360 Serien-Innovationen von 36 Automobilgruppen mit 50 Premiummarken. Erstellt wurde die Auswertung vom deutschen Center of Automotive Management (CAM).
Heute Hauptversammlung und Dividende Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Mercedes schrumpft um mehr als 10.000 Mitarbeiter,
im Unternehmen waren 2025 deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigt.
Wie groß der Aderlass im vergangenen Jahr war, lässt sich am Geschäftsbericht ablesen, wo die Personalstärke dokumentiert ist.