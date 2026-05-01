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    AKTIEN IM FOKUS

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    Höhere Importzölle belasten europäische Autoaktien im US-Handel

    Für Sie zusammengefasst
    • US erhöht Zölle auf EU-Autos auf 25 Prozent
    • Aktien europäischer Autobauer deutlich unter Druck
    • Rohstoffpreise steigen, Index minus 13 Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Höhere Importzölle belasten europäische Autoaktien im US-Handel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf höhere Zölle der Vereinigten Staaten auf importierte Autos hat am Freitag die Kurse der auch an den US-Börsen gehandelten europäischen Hersteller belastet. So fiel der Kurs von Stellantis an der New York Stock Exchange um 1,7 Prozent. Papiere von Ferrari verloren 1,5 Prozent. Auch die Kurse von Hinterlegungsscheinen für Aktien (ADR) von Volkswagen und Mercedes-Benz fielen am Freitag.

    US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In seinem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das mit dem Vorwurf, dass sich die Europäische Union nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte. Im vergangene Sommer hatten sich Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Obergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile soll der Satz gelten.

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    Für Europas Automobilbranche kämen höhere Einfuhrzölle der USA zur Unzeit. Wegen des Kriegs im Nahen Osten sind die Rohstoffpreise jüngst stark gestiegen und mithin die Kosten für die Fertigung. Zudem dürften sich viele Konsumenten angesichts von steigenden Preisen und einer schwächelnden Konjunktur bei der Anschaffung eines Pkw zurückhalten.

    Die generell schwierige Lage der europäischen Autoindustrie spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider: Der europäische Sektorindex der Automobilhersteller und Zulieferer hat seit Jahresbeginn um mehr als 13 Prozent nachgegeben. Mitte März war der Index auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen und lag zuletzt nur knapp darüber./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 49,59 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,82 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +4,12 %/+51,55 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Perspektive von Mercedes‑Benz. Diskutiert werden sinkende Dividenden kurzfristig, Erwartungen für nächstes Jahr von ca. 3–3,5 €/Aktie, Sorgen über weiter fallende Kurse (Spekulation auf 10 Mrd. €), strategische Batterie‑Deals (Samsung SDI ~6 Mrd., LG für 4680‑Zellen) sowie technische Chartanalysen (Tages/Monats/5‑Jahres‑Ansichten).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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