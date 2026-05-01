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    Selenskyj verspricht stärkere Flugabwehr für Odessa und Dnipro

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj stärkt Flugabwehr für Odessa und Dnipro
    • Zusätzliche Radare Störsysteme und Mannschaften
    • Häufige russische Angriffe zielen auf Flugabwehr
    Selenskyj verspricht stärkere Flugabwehr für Odessa und Dnipro
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Nach harten russischen Luftangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für die Großstädte Odessa und Dnipro eine Stärkung der Flugabwehr in Aussicht gestellt. "Für Dnipro gibt es zusätzliche Radare, elektronische Störsysteme, zusätzliche Mannschaften", sagte der Staatschef in einer Videoansprache. Auch für Odessa gebe es Lösungen und die Abschussquote steige bereits. "Doch muss sie noch höher sein", gab Selenskyj als Ziel vor. Das russische Militär versuche mit häufigen und intensiven Angriffen die ukrainische Flugabwehr zu überwinden.

    Die südostukrainische Industriestadt Dnipro wurde insbesondere vergangene Woche mit Raketen und Drohnen unterschiedlichen Typs angegriffen. Der Großraum um die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wird regelmäßig von russischen Kampfdrohnen attackiert.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Veraltete Flugabwehrsysteme des osteuropäischen Landes wurden seitdem insbesondere mit deutscher Hilfe durch moderne westliche ersetzt./ast/DP/he





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