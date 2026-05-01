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    Autoindustrie warnt vor Belastung durch neue US-Zölle

    Für Sie zusammengefasst
    • Müller kritisiert 25 Prozent Zollpläne der USA
    • Warnung vor schweren Folgen für europäische Hersteller
    • Appell zu Deeskalation und raschen Verhandlungen
    Autoindustrie warnt vor Belastung durch neue US-Zölle
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, hat die angekündigte Anhebung von US-Zöllen auf Autoimporte aus der EU scharf kritisiert und vor erheblichen Folgen gewarnt.

    Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Pkw und Lkw aus der Europäischen Union auf 25 Prozent zu erhöhen, stellten eine "schwerwiegende Belastung der transatlantischen Beziehungen" dar, sagte Müller. Die zusätzlichen Abgaben würden die deutsche und europäische Automobilindustrie in einer ohnehin angespannten Lage hart treffen. Zugleich könnten die Maßnahmen auch Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA haben, hieß es weiter.

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    Müller forderte beide Seiten auf, das zwischen der EU und den USA geschlossene Handelsabkommen einzuhalten und mahnte insbesondere Fortschritte auf europäischer Seite an. Die Automobilindustrie rufe sowohl Washington als auch Brüssel zu einer Deeskalation und zu raschen Gesprächen auf.

    US-Präsident Trump hatte am Nachmittag in einem Post auf der Plattform Truth Social angekündigt, er "freue sich mitteilen zu können", dass er die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU von kommender Woche an auf 25 Prozent anheben werde. Er begründete das mit dem Vorwurf, dass die EU sich nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./lig/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 78,26 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,82 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +4,12 %/+51,55 % bedeutet.




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