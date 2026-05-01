Devisen
Eurokurs gibt Gewinne wieder ab
- Euro gibt vor dem Wochenende Gewinne zum Dollar ab
- Schlusskurs 1,1725 Dollar nach Tageshoch 1,1785
- EZB-Referenz 1,1702 und ISM 52,7 statt 53,2
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat kurz vor dem Wochenende anfängliche Gewinne zum US-Dollar wieder vollständig abgegeben. Im späten US-Devisenhandel am Freitag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1725 Dollar gehandelt, nachdem sie zuvor bis auf 1,1785 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.
Enttäuschende US-Konjunkturdaten konnten den Euro letztlich nur vorübergehend antreiben. Im April hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, während Volkswirte von einem Anstieg auf 53,2 Zähler ausgegangen waren./bek/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich