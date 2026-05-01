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    US-Zölle

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    EU droht mit Gegenmaßnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU behält sich Gegenmaßnahmen gegenüber USA vor
    • EU will Interessen schützen und Abkommen wahren
    • Trump kündigte 25 Prozent Zölle auf Autoimporte an
    US-Zölle - EU droht mit Gegenmaßnahmen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU behält sich Gegenmaßnahmen vor, falls US-Präsident Donald Trump die US-Zölle auf Autoimporte aus der Staatengemeinschaft wie angekündigt anhebt. Das machte eine Sprecherin der EU-Kommission am Abend in Brüssel deutlich.

    "Wir bekennen uns weiterhin uneingeschränkt zu einer berechenbaren, für beide Seiten vorteilhaften transatlantischen Beziehung", teilte die Sprecherin mit. Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, die im Widerspruch zum gemeinsamen Handelsabkommen stünden, behalte man sich "alle Optionen vor, um die Interessen der EU zu schützen".

    Die Sprecherin versicherte, die Europäische Union setze die eingegangenen Verpflichtungen im Einklang mit der üblichen Gesetzgebungspraxis um und halte die US-Regierung dabei stets umfassend auf dem Laufenden. "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Partnern, auch um Klarheit über die Verpflichtungen der USA zu erlangen."

    Trump hatte am Freitag angekündigt, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von kommender Woche an auf 25 Prozent erhöhen. Er begründete das mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./wn/DP/he






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