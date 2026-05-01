JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 140 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Längerfristig habe er nun eine vorsichtigere Einschätzung zu den Aktien des Software-Entwicklers, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine zügige Entwicklung KI-basierter Technologie könnte die Eintrittsbarrieren in der Branche senken und den Wettbewerbsdruck erhöhen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 79,50EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.