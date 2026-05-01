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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Rekordjagd dauert an - Apple treibt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple Gewinn fast ein Fünftel, kurbelt Märkte
    • S&P 500 und Nasdaq 100 erreichen Höchststände
    • Atlassian klettert fast um dreißig Prozent
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Rekordjagd dauert an - Apple treibt an
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten am Freitag ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Leitindex Dow Jones Industrial. Der S&P 500 stieg um 0,29 Prozent auf 7.230,12 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,94 Prozent auf 27.710,36 Zähler zu. Beide Börsenbarometer erreichten vorübergehend Höchststände.

    Der Dow Jones Industrial blieb hingegen mit einem Minus von 0,31 Prozent und am Ende 49.499,27 Zählern zurück. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex auf ein Plus von rund einem halben Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist der Dow aber noch ein Stück weit entfernt.

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    Damit ist der Start in den Börsenmonat Mai gelungen. Das lag auch an überwiegend soliden Quartalszahlen und Ausblicken der US-Unternehmen. "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine großen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

    Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal überraschend um fast ein Fünftel. Auch mit dem Umsatz übertraf der Tech-Gigant die Markterwartungen. Mit einem Kursplus von 3,2 Prozent verpassten die Aktien ein Rekordhoch nur knapp. Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Allerdings dürfte sich künftig der Druck auf die Profitabilität erhöhen.

    Am Ende des Dow lagen die Aktien von Amgen mit einem Verlust von fast fünf Prozent. Der Umsatz einiger neuer Produkte des Biotech-Unternehmens im ersten Quartal konnte am Markt nicht überzeugen.

    Der US-Ölkonzern Chevron verdiente dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr als erwartet. Auch der Konkurrent Exxon Mobil steigerte den Gewinn stärker als prognostiziert. Bei beiden Aktien schauten die Investoren am Freitag jedoch auf den Ölpreis, der unter Druck geriet: Chevron und Exxon Mobil gaben nach.

    Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der über den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. Die Anteilscheine gewannen 2,2 Prozent.

    Aktien von Atlassian schnellten um fast 30 Prozent nach oben. Überraschend gute Quartalszahlen des Software-Unternehmens dämpften die Sorge, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell in Frage stellen könnte./bek/he

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 289,3 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +21,61 %/+41,15 % bedeutet.




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