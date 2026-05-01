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    Permag wurde von Northrop Grumman dafür ausgezeichnet, die industrielle Verteidigungsbasis durch Innovation und Zusammenarbeit zu stärken

    Permag wurde von Northrop Grumman dafür ausgezeichnet, die industrielle Verteidigungsbasis durch Innovation und Zusammenarbeit zu stärken
    Foto: adobe.stock.com

    Northrop Grumman ehrt die besten Partner bei den jährlichen Supplier Excellence Awards

    ELK GROVE VILLAGE, Illinois, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Permag fühlt sich geehrt, von der Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) bei den diesjährigen Supplier Excellence Awards als einer der besten Lieferanten ausgezeichnet worden zu sein. Dies unterstreicht unser Engagement, die industrielle Verteidigungsbasis durch strategische Partnerschaften zu stärken, die die nationale Sicherheit unterstützen.

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    Joe Stupfel – CEO, Roger Mountford -VP of Sales and Marketing (center) and Norman Jones – Director of Sales attended the event to receive the award.

    Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Magneten und magnetischen Baugruppen sowie umfassender Kompetenz im Bereich Seltenerdmaterialien und einer Präsenz in Nordamerika und Europa liefert Permag hochentwickelte, präzise Lösungen, die auf missionskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie und anderen anspruchsvollen Branchen zugeschnitten sind. 

    „Northrop Grumman hat eine lange Tradition in der Förderung starker Partnerschaften sowie ein Netzwerk aus engagierten Innovatoren und Kooperationspartnern, die gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu schützen", sagte Ken Brown, Vice President und Chief Supply Chain Officer von Northrop Grumman. „Von der Entsendung der ersten Menschen zum Mond bis zur Einführung der Tarnkappentechnologie, die die Verteidigung revolutionierte, haben Northrop Grumman und unsere Partner die Grenzen des Möglichen immer wieder erweitert." 

    Northrop Grumman hat Permag für strategische Exzellenz anerkannt und damit die entscheidende Rolle hervorgehoben, die Zulieferer bei der Bereitstellung von Fähigkeiten der nächsten Generation in den Bereichen Waffen, Flugzeuge, Raketenabwehr und Raumfahrtsysteme spielen. Insgesamt unterstützen die Zulieferer von Northrop Grumman landesweit mehr als 100.000 Arbeitsplätze mit einer jährlichen wirtschaftlichen Wirkung von über 27,8 Milliarden US-Dollar. 

    „Wir fühlen uns geehrt, den Supplier Excellence Award zu erhalten – eine Auszeichnung, die das Engagement unseres gesamten Teams sowie unser unerschütterliches Bekenntnis zu Qualität, Zuverlässigkeit und Partnerschaft widerspiegelt. Dieser Erfolg ist nicht nur ein Meilenstein für unser Unternehmen, sondern auch ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden uns jeden Tag entgegenbringen. Wir bleiben darauf fokussiert, unsere Maßstäbe kontinuierlich zu erhöhen und in allem, was wir tun, außergewöhnlichen Mehrwert zu liefern", sagt Joe Stupfel, CEO von Permag.

    Über Permag
    Permag ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Magnetlösungen und liefert modernste Materialien, präzisionsgefertigte Komponenten sowie die Herstellung fortschrittlicher Magnete und magnetischer Baugruppen für Branchen, in denen es auf höchste Leistung ankommt. Mit einer traditionsreichen Geschichte, geprägt von Dexter, MCE und EEC, setzt sich die Permag-Unternehmensgruppe dafür ein, Innovation voranzutreiben, höchste Qualität zu liefern und die anspruchsvollsten Herausforderungen ihrer Kunden zu lösen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Gustavo Olano
    Permag
    Leitender Marketingdirektor
    +1 (978) 201-6910

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971106/Supplier_Excellence_Awards_04302026.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2716937/New_Permag_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/permag-wurde-von-northrop-grumman-dafur-ausgezeichnet-die-industrielle-verteidigungsbasis-durch-innovation-und-zusammenarbeit-zu-starken-302760455.html

    Die Northrop Grumman Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 494,6USD auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



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