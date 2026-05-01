Jefferies senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,42 % und einem Kurs von 20,40 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +6,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,12 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +37,25 %/+56,86 % bedeutet.