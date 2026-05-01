ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel für Delivery Hero
- Einstufung bleibt auf Buy trotz Zielkorrektur
- Schätzungen für 2026–2028 um bis zu 7 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis des Essenlieferanten für 2026 bis 2028 um bis zu rund sieben Prozent./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,42 % und einem Kurs von 20,40 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +6,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,12 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +37,25 %/+56,86 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 29 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)