Redwood AI meldet verbesserte KI-Modelle, die auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse der Zusammenarbeit mit UBC eine größere Anzahl chemischer Reaktionen bewerten können

Vancouver, Kanada – 1. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die vorläufigen Ergebnisse einer Forschungsinitiative bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit Professor Jolene Reid an der University of British Columbia („UBC“) durchgeführt wurde, um Reactosphere (die „Plattform“), die KI-basierte chemische Syntheseplattform des Unternehmens, zu verbessern. Im Rahmen dieser Initiative wurden neue Modelle entwickelt, die die herkömmlichen KI-Modelle von Redwood ergänzen sollen. Dadurch wurde der von der Plattform abgedeckte Bereich chemischer Reaktionen von etwa 4 Millionen Trainingsbeispielen auf mehr als 21 Millionen erweitert – eine Steigerung um 425 %. Redwood ist der Ansicht, dass diese ersten Ergebnisse von großer Bedeutung sind, da sie auf eine fortschrittlichere Syntheseplattform hindeuten, die den Kunden fundiertere Vorhersagen und eine bessere Möglichkeit zur Bewertung von Synthesewegen bieten könnte, bevor sie Zeit und Ressourcen im Labor investieren.

Traditionelle KI-Modelle, die in der chemischen Synthese verwendet werden, sind oft sehr effektiv bei der Erkennung von Mustern in historischen Reaktionsdaten, aber sie verstehen nicht unbedingt die Chemie, die die Art und Weise der Reaktionen bestimmt. Der verbesserte Ansatz von Redwood zielt darauf ab, diese Einschränkung zu beheben, indem Modelle eingeführt werden, die die Abfolge chemischer Vorgänge, die bei der Umwandlung von Reaktanten in Produkte stattfinden können, besser interpretieren. Die vorläufigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass diese neuen Datensätze erlernbare Muster enthalten, und die ersten Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Genauigkeit. Dies ist relevant, da ein stärker prinzipiengeleitetes System Erkenntnisse liefern kann, die über die reine Vorhersage von Syntheserouten hinausgehen. Durch ein besseres Verständnis darüber, wie eine Reaktion ablaufen kann, glaubt Redwood, dass Reactosphere Chemikern künftig nicht nur bei der Identifizierung vielversprechender Synthesewege helfen könnte, sondern auch bei der Erkennung potenzieller Nebenreaktionen und unerwünschter Nebenprodukte, die nach wie vor eine große Herausforderung in der chemischen Entwicklung und bei der Prozessskalierung darstellen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Fähigkeit die Entscheidungsfindung in einem breiten Spektrum chemischer Anwendungen verbessern und den Nutzen der KI-gestützten Syntheseplanung für Kunden aus der Pharma-, Biotechnologie- und Chemieindustrie steigern könnte.