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    Onco-Innovations skaliert gemeinsam mit Dalton Pharma Services die Herstellung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie und treibt die nicht-GMP-konforme Synthese im Mehrkilogramm-Maßstab voran, um Studien zur Vorbereitung eines IND-Antrags zu beschleunigen

    Onco-Innovations skaliert gemeinsam mit Dalton Pharma Services die Herstellung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie und treibt die nicht-GMP-konforme Synthese im Mehrkilogramm-Maßstab voran, um Studien zur Vorbereitung eines IND-Antrags zu beschleunigen
    Foto: adobe.stock.com

    Gibt außerdem die Verlängerung eines IR-Programms bekannt

     

    Vancouver, Kanada – 1. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Fertigungspartner Dalton Pharma Services („Dalton“) in die nächste Phase der Prozessentwicklung im mittleren Maßstab und der Skalierung für die firmeneigene PNKP-Inhibitor-Technologie eingetreten ist. Die nächste Arbeitsphase umfasst eine erweiterte Skalierung des Vorläufers A83 auf etwa 1.560 Gramm sowie den Beginn einer nicht-GMP-konformen Synthese von A83B4C63 im Umfang von mehreren Kilogramm (2 kg) als Teil des laufenden CMC-Entwicklungsprogramms (Chemistry, Manufacturing, and Controls) des Unternehmens, um Studien zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags sowie die künftige klinische Bereitschaft für die Phase I zu unterstützen.

     

    Aufbauend auf dem erfolgreichen Nachweis der Machbarkeit durch Dalton und früheren Skalierungsaktivitäten zur Unterstützung der präklinischen Materialproduktion, wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. Mai und 20. November 2025 erwähnt, hat Onco nun mit der Synthese in größerem Maßstab begonnen, um die Prozessrobustheit, Reproduzierbarkeit und Produktionsreife im Hinblick auf die künftige GMP-konforme Produktion zu optimieren. Diese Ausweitung soll zusätzliche skalierungsabhängige Produktionsdaten liefern, die weitere Bewertung der Prozesssteuerung unter Pilotbedingungen unterstützen und ausreichende Materialmengen bereitstellen, um die Formulierungsentwicklung und die für einen IND-Zulassungsantrag erforderlichen Maßnahmen im Vorfeld der künftigen klinischen GMP-konformen Herstellung voranzutreiben.

     

    Das aktuelle Programm umfasst die Skalierung des Vorläufers A83 auf 1.560 g zur Vorbereitung der nachgelagerten Produktion, die nicht-GMP-konforme Synthese von A83B4C63 im 2-kg-Maßstab, um ausreichend Material für die Formulierungsentwicklung und für Studien zur Vorbereitung eines IND-Antrags bereitzustellen, sowie die Einleitung von Stabilitäts- und analytischen Charakterisierungsmaßnahmen, die den Anforderungen des International Council for Harmonisation (ICH) entsprechen.

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