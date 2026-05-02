Aktie kaufen oder verkaufen
Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: pressfoto - freepik
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evotec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 9,00€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +73,08 %.
Analysten und Kursziele für die Evotec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|10,00Euro
|+92,31 %
|-
|Analyst
|10,00Euro
|+92,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00EUR
|-23,08 %
|-
|RBC
|10,00EUR
|+92,31 %
|07.04.2026
|RBC
|10,00EUR
|+92,31 %
|08.04.2026
|BERENBERG
|9,00EUR
|+73,08 %
|13.04.2026
|RBC
|10,00EUR
|+92,31 %
|19.04.2026
+3,38 %
-10,90 %
+16,29 %
-20,07 %
-33,92 %
-70,20 %
-85,15 %
+43,41 %
-64,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte