Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evotec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 9,00€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +73,08 %.