Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Fraport AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 84,88€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+34,67 %
|12.04.2026
|UBS
|67,00EUR
|-4,01 %
|13.04.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+36,10 %
|15.04.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+36,10 %
|19.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|84,00EUR
|+20,34 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|84,00EUR
|+20,34 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.04.2026
|JPMORGAN
|86,00EUR
|+23,21 %
|21.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|+6,02 %
|23.04.2026
+2,87 %
-5,95 %
-9,25 %
-14,12 %
+14,66 %
+39,92 %
+22,38 %
+27,29 %
+211,61 %
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