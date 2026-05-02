Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 54,44€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,28 %.
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Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|48,00Euro
|+16,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+38,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+38,48 %
|-
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+38,48 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+36,05 %
|21.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|48,00EUR
|+16,62 %
|22.04.2026
|UBS
|54,00EUR
|+31,20 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+38,48 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+36,05 %
|29.04.2026
-0,12 %
-2,96 %
-5,72 %
-12,50 %
+0,39 %
+56,03 %
+2,58 %
-35,82 %
+2.840,00 %
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