Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 54,44€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,28 %.