Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 62,20€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,78 %.
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Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+8,15 %
|-
|RBC
|57,00EUR
|-2,15 %
|07.04.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+11,59 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|58,00EUR
|-0,43 %
|09.04.2026
|MWB RESEARCH
|68,00EUR
|+16,74 %
|09.04.2026
-1,19 %
-5,19 %
-2,71 %
-6,05 %
+2,04 %
+35,29 %
+56,21 %
+42,15 %
+57,53 %
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