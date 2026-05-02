GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 62,20€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,78 %.