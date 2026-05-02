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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 62,20. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,78 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 63,00EUR +8,15 % -
    RBC 57,00EUR -2,15 % 07.04.2026
    JEFFERIES 65,00EUR +11,59 % 07.04.2026
    JPMORGAN 58,00EUR -0,43 % 09.04.2026
    MWB RESEARCH 68,00EUR +16,74 % 09.04.2026

    GEA Group

    -1,19 %
    -5,19 %
    -2,71 %
    -6,05 %
    +2,04 %
    +35,29 %
    +56,21 %
    +42,15 %
    +57,53 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,16, was eine Steigerung von +5,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Aktie kaufen oder verkaufen GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26 Im April `26 haben 5 Analysten die GEA Group Aktie eingestuft.
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