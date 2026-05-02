Aktie kaufen oder verkaufen
MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 2,00€. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,29 %.
Analysten und Kursziele für die MS Industrie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|Analyst
|2,00Euro
|+65,29 %
|-
|GBC
|2,00Euro
|+65,29 %
|-
-0,82 %
-7,46 %
-6,06 %
-9,49 %
-30,73 %
-21,52 %
-29,55 %
-60,00 %
-81,46 %
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